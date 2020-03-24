На Тернопільщину надійшли тест-системи та засоби захисту від коронавірусу

Із Китаю в Тернопільську область доставлено засоби захисту та тест-системи для виявлення коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє відділ комунікації обласної поліції.

«У вівторок, 24 березня, перша партія медичного вантажу з Китаю прибула на Тернопільщину. Тести для виявлення коронавірусної інфекції, медичні маски різного ступеню захисту, захисні костюми отримали заклади охорони здоров’я та працівники екстрених служб області. Правоохоронці забезпечили збереження та транспортування вантажу в область», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що надійшло два види тестів для виявлення коронавірусної інфекції: для ПЛР та тести для експрес-діагностики.

Окрім цього, медичні маски та захисні костюми отримали поліцейські області, що задіяні в заходах із протидії поширенню коронавірусної інфекції.

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Всього доправлено понад 200 захисних костюмів, 5 тис. штук швидких тестів одноразового користування а також майже 2 тис тест-систем для ПЛР.

Станом на ранок 24 березня в Україні 84 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

Фото: Нацполіція