У Бердичеві призупиняють рух транспорту та закривають дитячі майданчики

У місті Бердичеві на Житомирщині з вівторка, 24 березня, припиняють роботу громадського транспорту, а також забороняють функціонування дитячих та спортивних майданчиків.

Про це інформує Бердичівська міська рада.

«З 24.03.2020 р. у місті припиняють рух міського пасажирського транспорту. Так вирішили на комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, про що повідомив заступник міського голови Сергій Онофрійчук. Він констатував, що прийняті у місті рішення щодо запобігання можливому розповсюдженню коронавірусу не виконує частина водіїв та більша частина пасажирів. Мова йде про невикористання засобів індивідуального захисту та про перевезення більше ніж 10-ти пасажирів», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усі керівники підприємств, установ та організацій критичної інфраструктури та медичних закладів мають забезпечити доставку своїх працівників на роботу та додому. При цьому, кількість пасажирів у транспортному засобі не має перевищувати 10 осіб, всі повинні бути у засобах індивідуального захисту.

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Водіям служб таксі також забороняється перебувати без засобів захисту, як і їхнім пасажирам.

Крім того, у Бердичеві до закінчення карантину заборонили функціонування усіх спортивних та дитячих ігрових майданчиків.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів запровадив карантин та низку обмежувальних заходів через загрозу розповсюдження коронавірусу.

В Україні лабораторно підтвердили 73 випадки захворювання Covid-19, три з них летальні і одна людина видужала.

За даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 339 710. З них більше 99 тисяч осіб хворіли та видужали, а 14 704 померли. сьогодні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби Covid-19.