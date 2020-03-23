Обрання запобіжного заходу Штепі перенесли через карантин

Орджонікідзевський райсуд Харкова переніс на 6 квітня через карантин обрання запобіжного заходу ексмеру Слов'янська Донецької області Нелі Штепі, яка закликала Путіна і яку обвинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у суді.

"Розгляд справи Штепи перенесено через карантин, за клопотанням її захисту, на 6 квітня, на 12:00", - зазначили у суді.

Як сказав кореспонденту Укрінформу адвокат Олександр Тананакін, ще тиждень тому сторона захисту надіслала до суду клопотання про перенесення засідання суду через карантин: "У цих умовах Штепі важко доїхати зі Слов'янська, де вона знаходиться вдома, до Харкова, тому дату чергового засідання суду було обговорено заздалегідь".

До того ж, додав Тананакін, він та адвокат Олександр Шадрін сьогодні перебувають на інших судових засіданнях поза межами Харкова.

Як повідомляв Укрінформ, 27 лютого засідання Орджонікідзевського райсуду Харкова у справі ексмера Слов'янська Нелі Штепи перенесено на 23 березня через те, що на суд не з'явилися обидва прокурори, бо перебували у відпустці.

Запобіжний захід для Штепи не обраний з 2018 року,тому вона знаходиться вдома, раніше її утримували в СІЗО.

Слухання справи проти Штепи розпочалося у 2014 році.

5 червня 2019 року після десятого за рахунком відводу суддів призначено новий, 11-й за рахунком, склад суддівської колегії, який буде розглядати справу Штепи знову. У жовтні 2019 року справу почав розглядати Орджонікідзевський райсуд Харкова.

Прокуратура Харківської області наполягає на утриманні Штепи у СІЗО.

Штепу було затримано 11 липня 2014 року. На суді вона казала, що закликала Путіна увійти до Слов'янська під тиском терористів, що в полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських вона давала "під дулом автомата". Штепі загрожує довічне ув'язнення.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В межах заходів, зокрема, закрито навчальні заклади, а також заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.