Bolt почав безкоштовно перевозити лікарів у Києві та Львові

Служба таксі Bolt у Києві та Львові почала безкоштовно перевозити лікарів, які беруть участь у заходах протидії поширенню коронавірусу.

Про це міністр інфраструктури Владислав Криклій написав у Telegram.

"Минулого тижня домовились із сервісом Bolt про безкоштовне перевезення лікарів під час карантину. Звітую. Сьогодні у Києві та Львові сервіс Bolt почав доставляти до лікарень інфекціоністів, пульмонологів, вірусологів,теріологів, анестезіологів та інших медпрацівників, які стали на передову боротьби з Covid-19", - написав Криклій.

Він також подякував сервісу Bolt як прикладу соціально відповідального бізнесу.

Як повідомлялося, 20 березня Міністерство інфраструктури та компанія Bolt запускають проєкт із перевезення медичних працівників під час карантину. Для реалізації ініціативи створено спеціальний сайт, де можуть зареєструватися медичні працівники.

В Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. У межах заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Крім того, заборонено в'їзд в Україну іноземців та закрито міжнародне пасажирське сполучення.

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Станом на ранок 23 березня в Україні лабораторно підтвердили 73 випадки захворювання, три з них летальні і одна людина видужала.

За даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 339 710. З них понад 99 тисяч осіб хворіли та видужали, а 14 704 померли.