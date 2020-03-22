Біля університету ім.Каразіна в Харкові на всіх пам'ятниках відомим людям з'явилися засоби захисту.

Про це написав у Facebook проректор Харківського національного університету ім. Каразіна Анатолій Бабічев.

"Всі (7) пам’ятники Каразінського одягли засоби захисту. Відповідна ініціатива належить студентам", - йдеться у повідомленні.

У Харкові наділи маски на всі пам'ятники біля університету Каразіна/Фото: Анатолій бабічев, Фейсбук

Зокрема, пише проректор, медичні маски одягнули на пам’ятник засновнику університету Василю Каразіну та бюсти трьох лауреатів Нобелівської премії: Іллі Мечнікова, Лева Ландау та Семена Кузнеця, що біля основного корпусу вишу на площі Свобода, 4, (а також іще на три пам'ятники видатним ученим вишу, що біля Північного корпусу університету - ред.).

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Зараз, йдеться у повідомленні проректора, усі знаходяться на карантині, і Каразінський університет не виняток. Але він стабільно продовжує освітній та робочий процеси в дистанційному форматі.

Бабічев нагадав про правила, які допоможуть всім бути в безпеці.

"Коронавірус - привід не панікувати, а: тримати відстань у 1,5 метра від інших, мити руки та дезінфікувати їх засобами на спиртовій основі, залишатися вдома, зміцнювати свій імунітет: збалансовано харчуватися, відпочивати, робити фізичні вправи, більше посміхатися і бути в хорошому настрої", - підкреслив проректор.

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За даними МОЗ, в Україні лабораторно підтвердили 41 випадок захворювання, три з них летальні і одна людина видужала.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 21 березня у світі зареєстровано 276 462 випадків зараження на коронавірус, 91 954 людини одужали і 11 417 померли.

Фото: Анатолій Бабічев, Фейсбук