Харківська область розглядає можливість повної зупинки громадського транспорту

Харківська ОДА в рамках запровадженої в регіоні надзвичайної ситуації через загрозу поширення коронавірусу розгляне можливість повної зупинки громадського транспорту.

Про це сказав голова облдержадміністрації Олексій Кучер під час засідання обласної комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Управлінню розвитку транспортної інфраструктури Харківської ОДА проаналізувати питання щодо можливості повного зупинення громадських перевезень в області та розробити порядок дій у такому разі», - зокрема, сказав Олексій Кучер, зачитуючи текст розпорядження про введення надзвичайної ситуації.

Керівники інших структурних підрозділів облдержадміністрації, районів та органів місцевого самоврядування також отримали завдання забезпечити виконання заходів щодо непоширення Covid-19.

Керівники районів, які межують з Луганською та Донецькою областями, відповідно до розпорядження, виданого за підсумками засідання КТЕБ, мають підготувати план дій у разі заборони перетину кордону Харківської області. За словами начальника ГУ Нацполіції Харківської області Валерія Сокуренка, важливо контролювати, щоб автомобілісти не робили зупинок у межах населених пунктів.

Читайте також: На Харківщині медиків підвозитимуть до роботи шкільними автобусами

Як повідомлялося, напередодні Covid-19 підтверджено у 37-річної харків’янки, що повернулася з Франції і після того перебувала в Києві. Наразі у двох мешканців Харківщини підозрюють Covid-19, в одному з цих випадків ідеться про вже померлу людину.

За даними МОЗ, в Україні лабораторно підтвердили 41 випадок захворювання, три з них летальні і одна людина видужала.

Станом на другу половину дня 21 березня в світі зафіксовано 286 696 випадків зараження коронавірусом, 11 889 смертей і 93 602 випадки одужання.