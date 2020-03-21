У Херсоні бригада "швидкої", що була на самоізоляції, повертається до роботи

У Херсоні бригаді «швидкої», що була на самоізоляції, дозволили повертатися до роботи.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила 20 березня заступниця директора обласного територіального центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (ОТЦЕМД та МК) Інеса Чамлай.

«Здоров’я медиків - все добре, загрози їх життю немає. Вони були на самоізоляції до отримання висновку спеціаліста обласної інфекційної лікарні. Нам сказали, що вони вже можуть вийти на роботу», - зазначила Інеса Чамлай.

На роботу ця бригада вийде відповідно до свого графіку, каже заступниця директора ОТЦЕМД та МК.

За її словами, бригади «швидких» оснащені протиепідемічним одягом. «Той одяг, який ми зараз використовуємо, був у нас в резерві. І всі бригади забезпечені цим одягом, додатково нам виділила кошти обласна рада і для нас буде поставка ще 407 костюмів. Ці спецкостюми одноразові, тому ми звертаємося до громадян з проханням давати достовірну інформацію для того, щоб ми знали, як убезпечити наші бригади, щоб костюми ці використовувалися лише за потреби», - розповіла Чамлай.

Зараз спецкостюми одягають тоді, коли швидка екстрена медична допомога отримує інформацію про те, що пацієнт прибув з регіонів, де реєструвалися випадки коронавірусної інфекції або спілкувався з громадянами, які прибули з цих регіонів.

«Коли людина звертається і каже, що в неї висока температура, ми проводимо опитування при зверненні на «103», запитуємо про цифри підвищення температури тіла, скільки днів людина хворіє, особлива увага на утруднення дихання, питаємо звідки приїхала, з ким спілкувалася людина. Тобто, ми з’ясовуємо для себе, чи є інформація про «епіданамнез плюс», - пояснила заступниця директора ОТЦЕМД та МК.

Директор Херсонської обласної інфекційної лікарні Володимир Мітковський повідомив кореспонденту агентства, що справді вже зняли підозру про коронавірус з пацієнта, через якого бригада «швидкої» опинилася на обсервації. «Коронавірусу немає», - прокоментувавМітковський.

Як повідомляв Укрінформ, у Херсоні «швидка» без засобів підвищеного захисту прибула на виклик через високу температуру у членів однієї родини, які не повідомили диспетчеру, що повернулися з-за кордону.