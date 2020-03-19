Підозра на коронавірус: на Херсонщині бригаду медиків відправили на карантин

Підозра на коронавірус: на Херсонщині бригаду медиків відправили на карантин

Укрінформ
У Херсоні «швидка» без засобів підвищеного захисту прибула на виклик через високу температуру у членів однієї родини, які не повідомили диспетчеру, що повернулися з-за кордону. Тож медикам доведеться провести у карантині 14 днів.

Про це у Facebook повідомив директор департаменту здоров’я Херсонської ОДА, депутат облради Віктор Короленко.

«Вчора до екстреної швидкої допомоги надійшов виклик із скаргами на високу температуру у членів родини, що проживає в Херсоні. Громадяни приховали інформацію від диспетчера, щодо свого нещодавнього перебування за кордоном. Тож на виклик «швидка» виїхала без засобів підвищеного захисту... Результат: бригада «швидкої» перебуватиме на карантині 14 днів! Закликаю до відповідальності за інформацію, що надаєте, інакше нікому буде виїжджати на виклики! Усі бригади «швидкої» опиняться на карантині», - йдеться у повідомленні.

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Директор департаменту просить жителів області бути чесними та правдиво відповідати на питання операторів екстреної швидкої допомоги під час спілкування.

Він також нагадав, що діє Закон про протидію поширенню коронавірусної інфекції в Україні, який передбачає суворе покарання за порушення режиму карантину та за недотримання санітарних норм.

Як повідомляв Укрінформ, в області було закуплено захисні костюми на всі 86 бригад швидкої допомоги, проте це лише по три комплекти на одну бригаду. 18 березня Херсонська міська рада виділила на заходи для боротьби з коронавірусом 10 млн гривень, а обласна рада - 22 млн гривень, зокрема й на засоби захисту для медиків. Також Херсонщина отримала 225 тисяч захисних масок з держрезерву, які передадуть виключно на потреби медиків. В області пропонують в умовах карантину довозити медиків на роботу шкільними автобусами.

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