У Мукачеві на самоізоляції - майже сотня осіб, які повернулися з-за кордону

У Мукачеві на самоізоляції перебувають 98 громадян, котрі повернулися з-за кордону. В одного чоловіка медики відібрали аналізи для проведення тесту на коронавірус Covid-19.

Про це повідомляє у Facebook Мукачівська міськрада.

“В Мукачеві на самоізоляції перебуває 98 містян, котрі повернулися з-за кордону. Всі вони отримали консультації лікарів телефоном і перебувають вдома на карантині” - йдеться в повідомленні.

Як інформують у міськраді, сьогодні до одного з пацієнтів виїжджала бригада медиків, яка відібрала аналізи для проведення тесту на коронавірус Covid-19.

Медики закликають містян, які повернулися з-за кордону одразу звертатися до сімейних лікарів або в call-центр. Для того, аби уникнути поширення коронавірусу і вберегти власне здоров’я, рідних та близьких необхідно дотримуватися карантину.

Також у міськраді зазначають, що для запобігання поширенню коронавірусу всі амбулаторії в Мукачеві працюють дистанційно. При амбулаторіях працюють бригади медиків, які за потреби виїжджають до пацієнтів.

Цілодобово працює call-центр за номером 0800 503 118, за яким можна отримати консультацію лікаря. З початку карантину сюди звернулися 1600 громадян.

Фото: АА