Голова Харківської ОДА назвав штаб Ярославського фікцією

Голова Харківської ОДА Олексій Кучер назвав антикризовий штаб, який напередодні зібрали бізнесмен Олександр Ярославський і мер Харкова Геннадій Кернес, «фікцією» та «вимаганням грошей з підприємців у стилі 90-х».

Про це Кучер заявив на пресконференції 20 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Президент зібрав великий бізнес і попросив зробити свій внесок у все необхідне. Я ініціативу підтримав. Насправді ніхто не розуміє, скільки всього нам потрібно буде з урахуванням практики, наприклад, Італії. Всі знають, що з бюджетами проблема. Зустрівшись з Ярославським, ми вийшли до преси, і я попросив бізнесменів приєднатися. Мені соромно за вчорашню подію, соромно за деяких людей, відверто соромно. В області створено єдиний штаб, в який входять нардепи, голови РДА, мої заступники, керівники лікарень, який займається боротьбою з поширенням коронавірусу. Інші штаби - фікція. Жодному представнику бізнесу не було дано право в області перетягувати управлінські функції на себе. Це необхідно чітко розуміти, що в Харківській області на сьогоднішній день є один керівник офіційного штабу, нічого іншого немає. Я не буду спускатися до того, що там відбувалося», - заявив голова ОДА.

Керівник регіону закликав «звернутися до здорового глузду», зазначивши, що такої реакції Ярославського та Кернеса не могло бути після їхньої тристоронньої зустрічі.

«Якщо проаналізувати, то з точки зору здорового глузду такого не могло бути. Деякі олігархи, напевно, не зрозуміли, що їх попросили витратити свої гроші на допомогу жителям, а не бюджетні гроші. Олігархи роблять свої внески так, як вони можуть. Перегляньте відео - які цифри називаються, вони різні. Куди люди дають гроші, хто їх отримав? Для чого влаштовувати шоу, збираючи всіх, задаючи питання, а ти скільки даси? Ми що, в дев'яностих? Я дав імпульс, що влада підтримує бізнес, який хоче взяти участь, але в шоу влада участі не бере. Я з повагою ставлюся до бізнесу, Ярославський, якщо допоможе, ми скажемо йому спасибі», - сказав Кучер.

Також він розкритикував роль та саму участь у засіданні мера Харкова.

«У цьому зборі брав участь Кернес. На мій погляд, він є в області абсолютно деструктивним елементом ... Вчора він не боявся заразитися коронавірусом, а сьогодні, коли розглядається його судова справа у Полтаві, він боїться (Кернес попросив відкласти засідання через загрозу коронавірусу - ред.)», - сказав Кучер.

«Там дійсно були дуже шановані люди. Я хочу звернутися до вас. Шановні колеги, вже пройшли 90-ті роки. Все закінчилося. Це, фактично, публічне вимагання у бізнесу. Це так не працює. Ми повернемо в реальність ту людину, яка займається публічним вимаганням. До Харкова не повертаються 90-ті роки», - сказав Кучер.

Він також зазначив, що провів зустріч із майже сотнею підприємців, які обіцяли допомогти регіону. Кучер навів і приклади вже зробленого: зокрема, народний депутат Дмитро Шенцев оплатив повернення з Лондона збірної з боксу, нардеп Олександр Фельдман надав автобуси, які перевезли більше ніж 100 людей із Росії, підприємство UBC вже придбало апарат ШВЛ для Дергачівської лікарні, ще десяток апаратів для кількох закладів купують різні підприємці.

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Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський зібрав цього тижня представників великого бізнесу, щоб вони допомогли фінансово своїм «рідним» регіонам з підготовкою протидії коронавірусу.

Пресслужба групи DCH повідомила, що Олександр Ярославський очолив антикризовий штаб у Харкові. 19 березня в готелі бізнесмена відбулася зустріч, на якій Ярославський і Кернес виказали обурення відсутністю Кучера та тим, що він «прислав замість себе Пастуха» (Тарас Пастух – один із заступників Кучера).

Станом на 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні. Зокрема, коронавірусна хвороба зафіксована: у Чернівецькій області - 15 випадків (1 летальний, 1 людина одужала), Житомирській області - 2 випадки (1 летальний), Київській області - 2 випадки, Донецькій області - 1 випадок, Дніпропетровській області - 2 випадки, Івано-Франківські області - 1 випадок (летальний), у м. Києві - 3 випадки.

За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 закінчились смертю, водночас 86 031 особа одужала.