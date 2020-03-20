У Хмельницькому скасували безкоштовний проїзд для пільговиків, у Львові - готуються

У Хмельницькому відсьогодні, 20 березня, до кінця загальнодержавного карантину призупинили перевезення громадським транспортом громадян пільгових категорій. У Львові такий захід впровадять з понеділка.

Про рішення виконкому повідомляє пресслужба Хмельницької міської ради.

"На період дії загальноукраїнського карантину, починаючи з 20 березня 2020 року, тимчасово призупинити пільгові перевезення пасажирів у міському громадському транспорті загального користування (тролейбус, автобус), незалежно від форм власності", - йдеться у рішенні.

Як зазначив заступник міського голови Андрій Бондаренко, воно прийнято з метою збереження життя та здоров’я хмельничан, у першу чергу людей похилого віку, які знаходяться в зоні ризику захворювання на коронавірусну інфекцію.

"Першочергово ми маємо забезпечити довезення на робочі місця людей, які забезпечують життєдіяльність міста, а саме: медичних працівників, «надзвичайників», працівників комунальних підприємств тощо", - наголосив Бондаренко.

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Що ж до Львова, то рішення про призупинення безкоштовного перевезення у громадському транспорті осіб усіх пільгових категорій - з понеділка, 23 березня, і до закінчення карантину теж було прийняте напередодні.

"Прохання до мешканців, особливо, які мають більше 60 років, щоб залишались вдома, зайвий раз не виходили на вулицю, щоб до них прийшли діти і принесли необхідні речі. Це безпека людей і вони це повинні розуміти", — підкреслила сьогодні заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

Як повідомляв Укрінформ, 12 березня в Україні розпочався карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме щонайменше до 3 квітня.

16 березня Кабмін прийняв постанову, яка, зокрема, регулює порядок транспортних перевезень. Згідно з постановою, з 18 березня заборонене перевезення більш як 10 пасажирів одночасно в трамваях, тролейбусах та автомобільному транспорті, в автобусах, які виконують регулярні пасажирські перевезення на міських маршрутах. Порушникам загрожують штрафи у розмірі від 17 тис. грн.

В Україні наразі зафіксовано 26 випадків зараження коронавірусом Covid-19, три з них летальні.

За даними ВООЗ, для Covid-19 старший вік і наявні супутні захворювання підвищують ризик розвитку важкої інфекції.