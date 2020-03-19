У Франківську госпіталізували чоловіка, жінка якого померла від коронавірусу
Про це на брифінгу заявив в.о. голови Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«У нас в області підтверджений випадок коронавірусу, який завершився смертю пацієнтки, а саме 56-річної жительки Івано-Франківська. Контактну особу жінки, яка досі перебувала у самоізоляції, госпіталізовують в обласну клінічну лікарню», - поінформував Федорів.
За його словами, контактною особою є чоловік жінки, який нещодавно повернувся з-за кордону. Діти померлої проживають окремо.
Федорів також зазначив, що родичам радитимуть не робити розтину тіла через високий ризик.
Як повідомлялося, 17 березня в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні померла 56-річна жінка. Лікарі спочатку поставили діагноз "грип «А», ускладнений вірусно-бактеріальною пневмонією з важким перебігом".
Вона захворіла 13 березня - у неї була підвищена температура і сухий кашель.
15 березня жінка звернулась до сімейного лікаря, але від госпіталізації відмовилась. 16 березня в хворої почалася задишка, і її доправили до інфекційної лікарні, де підключили до апарату штучної вентиляції легень.
19 березня стало відомо, що померла була інфікована коронавірусом Covid-19.
В Україні станом станом на 20:00 19 березня лабораторно підтверджено 21 випадок Covid-19.