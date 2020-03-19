У подружжя з Житомирщини не виявили коронавірусу

Проведений експрес-тест не підтвердив коронавірусу в подружжя з Житомирщини, яке контактувало з жителькою Радомишля, яка померла від цієї хвороби.

Про це під час брифінгу розповів начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Експерс-тест, який проведений у людей, госпіталізованих у Коростишівську центральну районну лікарню, негативний», - наголосив Суслик.

Він додав, що для цих пацієнтів додатково проведуть лабораторне дослідження.

Як повідомляв Укрінформ, в смт Брусилів на Житомирщині госпіталізували подружжя, яке контактувало із померлою від коронавірусу жінкою з Радомишля. Чоловік та жінка займалися самолікуванням і звернулися до лікарів уже тоді, коли в них з’явилися симптоми, схожі на коронавірус.

Наразі 2 нові випадки коронавірусу зареєстровані у Житомирі та Києві.

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Раніше повідомлялося, що, за даними МОЗ України, станом на ранок 19 березня в Україні лабораторно було підтверджено 16 випадків Covid-19, з них два летальних: Чернівецька область - 10 випадків (1 летальний), Житомирська - 1 (летальний) випадок, Київська - 2 випадки, Донецька - 1 випадок, м. Київ - 2 випадки.

Усього, за даними українського МОЗ, у світі зареєстровано 218 815 випадків захворювання Covid-19, з них 84 114 осіб одужали; за межами Китаю зафіксовано 137 677 випадків.

Фото: АА