У 10-місячної дитини з Житомирщини коронавірус не виявили

У 10-місячної дитини із Житомирської області, яку госпіталізували до інфекційного відділення з підозрою на коронавірус, хворобу не виявили.

Про це повідомив Житомирський обласний лабораторний центр у Facebook.

«Повідомляємо, що за результатами вірусологічних досліджень обласного лабораторного центру підозра на Covid-19 у дитини з Бердичівського району не підтвердилась», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 10-місячну дитину із Бердичівського району Житомирщини, яка разом із батьками повернулася 10 березня з Польщі, госпіталізували з підозрою на коронавірус. Після експрес-тесту їй провели додаткову ПЛР-діагностику.

За даними МОЗ, на території України станом на 18 березня зафіксовано 14 випадків коронавірусу Covid-19 у трьох областях та м. Києві, з них два – летальні.