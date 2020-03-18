Корисні під час карантину послуги можна безкоштовно розрекламувати у Дніпрі

Дніпропетровська ОДА запровадила акцію підтримки для малого та середнього бізнесу. Безкоштовну рекламу пропонують компаніям, які надають корисні під час карантину послуги.

Про це повідомив голова облдержадміністрації Олександр Бондаренко.

«У час, коли Дніпропетровщина, як і вся Україна, перейшли на посилений карантин, ми хочемо підтримати малий та середній бізнес. Водночас – розповісти мешканцям регіону про зручні сервіси, які можуть бути напрочуд корисними саме зараз», – зазначив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.

Очільник області запросив приєднатися до акції всі компанії, які займаються доставкою. Можуть долучатися й ті, хто втілює корисні соціальні проєкти – допомагає під час карантину пенсіонерам, людям з інвалідністю, дітям-сиротам. Їх рекламні банери безкоштовно розмістять на сайті та сторінці у Facebook ОДА.

Акція діятиме до кінця карантину – 3 квітня.

Аби долучитися до проєкту, слід звернутися на електронну адресу socialprojectoda@gmail.com.