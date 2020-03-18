Корисні під час карантину послуги можна безкоштовно розрекламувати у Дніпрі
Про це повідомив голова облдержадміністрації Олександр Бондаренко.
«У час, коли Дніпропетровщина, як і вся Україна, перейшли на посилений карантин, ми хочемо підтримати малий та середній бізнес. Водночас – розповісти мешканцям регіону про зручні сервіси, які можуть бути напрочуд корисними саме зараз», – зазначив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.
Очільник області запросив приєднатися до акції всі компанії, які займаються доставкою. Можуть долучатися й ті, хто втілює корисні соціальні проєкти – допомагає під час карантину пенсіонерам, людям з інвалідністю, дітям-сиротам. Їх рекламні банери безкоштовно розмістять на сайті та сторінці у Facebook ОДА.
Акція діятиме до кінця карантину – 3 квітня.
Аби долучитися до проєкту, слід звернутися на електронну адресу socialprojectoda@gmail.com.