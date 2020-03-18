На Вінниччині депутати виділили кошті для апаратів ШВЛ та реєстрації «швидких»

Під головуванням Геннадія Мазура 18 березня відбулось засідання постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм.

Члени комісії, не зважаючи на карантинні заходи запроваджені у Вінницькій області, активно виконують свої повноваження та проводять засідання комісії для розгляду та прийняття вкрай важливих питань.

Сьогодні депутати підтримали розпорядження голови облдержадміністрації «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», а саме збільшили призначень за поточними видатками загального фонду «Екстрена та швидка медична допомога населенню» на суму 9 млн 089 тис. 200 грн для сплати пенсійного збору при першій реєстрації на території України спеціалізованих автомобілів екстренної медичної допомоги в кількості 62 одиниці типу В та 24 одиниці типу С та проведення реєстраційних дій сервісними центрами з отриманням номерних знаків.

Також зазначеним розпорядженням перерозподілено видатки в межах загального обсягу бюджету між головними розпорядниками коштів обласного бюджету, відповідно до протоколу №8 від 16 березня 2020 року, позачергового засідання обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з пропозицією щодо виділення додаткових коштів, для здійснення заходів щодо недопущення поширенню на території області захворювань, спричинених новим корона вірусом, а саме:

– збільшення призначень за видатками загального та спеціального фонду Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації на суму 3 млн 876 тис. грн, з них:

– на закупівлю вкрай необхідного обладнання апарати штучної вентиляції легень – 2 шт., монітори спостереження за пацієнтом – 6 шт., пульсоксиметри – 14 шт., шприц-насоси – 7 шт та ремонту наявного обладнання, на оплату послуг за проведені обстеження на визначення захворювання коронавірусом та грипом ДУ «Вінницькому обласному лабораторному центру МОЗ України» тощо.

Голова комісії Геннадій Мазур подякував депутатам за плідну працю, оперативне реагування на виклики, які нині стоять перед нами та нагадав депутатам про чергове засідання комісії, яке відбудеться 19 березня 2020 року в закритому режимі.

З протоколом та висновками 142-го засідання постійної комісії обласної Ради можна ознайомитися на сайті обласної Ради.