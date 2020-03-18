Клебан Бик. Таке є лише у нас і в штаті Арізона у США

Місць, де є давні скам'янілі дерева, як виявилося, у світі всього два

Неподалік окупованого сьогодні Донецька, по трасі у бік Костянтинівки є унікальне красиве місце України - Регіональний ландшафтний парк Клебан-Бик. Витоки цієї назви йдуть вглиб століть, коли ці пагорби бачили тисячолітнє царство скіфів, коли цими землями ходили сармати, хозари, печеніги. Походом на половців водив у ці краї свої дружини київський князь Володимир. За версією істориків, через ці місця пролягав шлях дружини новгород-сіверського князя Ігоря, описаний у «Слові о полку Ігоревім»...

Сьогодні про минулі часи тут нагадують кам'яні фігури скіфів, які стоять на екологічній стежці Клебан-Бик. Таких місць, де є давні скам'янілі дерева, як виявилося, у світі лише два. Взагалі, Донеччина має дуже цікаву історію і її геологічні пам'ятки потребують нашої турботи і уваги, бо це наше надбання.

Про це та про багато іншого нам розповіла начальник відділу рекреації та екологічної освіти Регіонального ландшафтного парку Клебан-Бик Тетяна Керносенко.

- Парк створений рішенням Донецької обласної ради 29 лютого 2000 року, спочатку на площі 1874 га на території Костянтинівського району. На сьогодні це наше центральне відділення, тобто в центрі цієї площі знаходиться водосховище Клебан-Бик, площа водного дзеркала - 650 га. Шляхом будівництва греблі гирло річки було зарегульовано, утворилося таке величезне водосховище.

Пізніше, у 2002 та 2005 роках, територія парку була збільшена за рахунок приєднання інших ділянок Костянтинівського та Бахмутського районів. На сьогодні вона становить 2900 гектарів, складається з 9 окремих ділянок. Є основні, найкрасивіші чотири, де ми проводимо екскурсії, де прокладені екологічні стежки.

Територія парку є мальовничою, з гористим рельєфом місцевістю по обидва береги Клебан-Бикського водосховища, розташованого в гирлі річки Бичок – притоки річки Кривий Торець.

ГЕОЛОГІЧНИЙ ПАМ'ЯТНИК ПРИРОДИ

На території ландшафтного парку знаходяться чотири геологічні пам'ятки природи загальнодержавного значення.

Клебан-Бикське відслонення

- Перший пам'ятник – це Клебан-Бикське відслонення на території центрального відділення, його площа 60 гектарів. Це виходи на поверхню давніх гірських порід, яким 290-295 мільйонів років, - розповідає Тетяна Керносенко.

Це відслонення розташоване на лівому схилі Клебан-Бикського водосховища. Єдине повне відслонення пермських відкладень, які складають піщано-глинисті гірські породи - аргіліти, алевроліти, трапляються шари пісковиків.

Серед піщано-глинистих родовищ також прошарки вапняків, доломітів і гіпсу. У піщаниках і алевролітах зустрічаються мінерали міді - яскраво-зелений малахіт і синій лазурит, які у давнину були сировиною для виготовлення бронзи.

Дружківські скам'янілі дерева

Другий геологічний пам'ятник – Дружківські скам'янілі дерева. Тут потужні шари пісковиків з останками скам'янілих давніх рослин (араукарій), вік яких близько 295 - 300 млн років.

Дружківські скам'янілі дерева

На багатьох уламках скам'янілих дерев збереглася не лише форма, але і внутрішня структура рослини - якщо розглядати тонкі зрізи стовбурів у мікроскоп, можна розрізнити клітинну структуру палеозойської деревини.

Балка Кравецька

Третій геологічний пам'ятник – це Балка Кравецька, де теж є виходи давніх гірських порід, на яких зустрічаються фрагменти стовбурів скам'янілих дерев. Це дуже красиві виходи, прикрашені чорним нальотом, а чорний наліт – це гідроксиди заліза.

Балка Кравецька - це скаловидне відслонення Араукаритової свити, у балці м'які крупнозернисті пісковики були зім'яті і витіснені сірими і сіро-зеленими дрібнозернистими пісковиками, в результаті чого складки м'яких крупнозернистих пісковиків знаходяться майже у вертикальному положенні. Цей геологічний пам'ятник природи треба зберегти.

Територія Білокузьминівська

Четвертий геологічний пам'ятник – територія Білокузьминівська, де є відслонення крейдяних порід, сформованих близько 90 млн років тому. Породи складені вертикальними крейдяними шарами і горизонтальними крем'яними шарами. У крейдяних породах трапляються залишки давніх морських організмів, а шари кремнію в епоху неоліту були головною сировиною, з якої первісна людина виробляла зброю для захисту від звірів та знаряддя виробництва.

До того, як був організований парк, проводилися дослідження, вивчалися наша флора, фауна, геологія. Територія дуже цінна. Плюс – у нас мальовничий краєвид, який відкривається з пагорбів парку. На десяток і більше кілометрів проглядається низовина, терикони, водосховище, на якому у нас зараз багато лебедів.

РЯТУВАЛЬНА ОПЕРАЦІЯ БІЛЯ НУЛЬОВОГО БЛОКПОСТУ

- Виходи скам'янілих порід - це унікальні місця?

- Так, це унікальні місця у світовому масштабі. Тому що офіційно у світі лише два таких місця – це у США, в штаті Арізона і тут у нас, на Донеччині, на території парку Клебан-Бик.

Ми сьогодні під Горлівкою, майже в районі нульового блокпосту за Торецьком, виявили виходи, фрагменти скам'янілих дерев. Їх навіть там намагалися вкрасти, тому ми провели цілу рятувальну операцію для того, щоб ці фрагменти врятувати.

Ці виходи у нас не в одному місці, вони, мабуть, йдуть грядою – від Горлівки до Краматорська.

Як відомо, на цій території свого часу було давнє Пермське море зі своїми лагунами, в яких накопичувалася сіль. Про те, що тут було море, свідчать відбитки коралів, молюсків і черепашок, які дійшли до наших днів і зараз зустрічаються вздовж стежки. Наприклад, ми бачимо на виходах давніх гірських порід чіткі відбитки черепашок і їх дуже багато. Коли проходять екскурсії, у нас люди зазвичай знаходять і забирають собі такі маленькі черепашки на пам'ять, ну а великі, природно, залишаються на місці.

- Скільки у вашому парку екологічних маршрутів і стежок?

- Загалом у нас на сьогодні 6 екологічних стежок і уздовж них проходять туристичні маршрути. Можна прогулятися з екскурсією, їх проводять наші співробітники з відділу рекреації. Вони розповідають історію створення парку, про визначні пам'ятки і події, які відбувалися на цій території, про рослинний і тваринний світ.

Можна прогулятися самостійно, всюди є покажчики. Прогулянки можуть бути пішими, кінними, велосипедними або лижними. Пізнавально цінними є природні умови з угрупованнями справжніх і петрофітних степів (з домінуванням рослин групи петрофітів, кам'янисті степи), залишками скам'янілих дерев, а також історико-культурною пам'яткою - похованнями німецьких колоністів.

- Яка протяжність цих екологічних стежок?

- Кільцевий маршрут – це 1,2 км, до третього оглядового майданчика – близько 2,5 км, до четвертого оглядового – 4,9 км, на правому березі стежка – це 1,7 км завдовжки, до Балки Кравецької – 2 км завдовжки, Білокузьминівська – 1,6 км

- Що являють собою оглядові майданчики?

- Наприклад, другий і третій майданчики обладнані красивими круглими альтанками, які стоять на самому верху пагорба. З оглядових майданчиків, на відстані до 12 км, відкриваються неповторні види природи. Плюс, якщо у відпочиваючих є бажання, вони можуть взяти в оренду бінокль, або підзорну трубу і подивитися наші краєвиди докладніше. Основних оглядових майданчиків на стежці Клебан-Бик три, а на решті – ще кілька.

СКУЛЬПТУРИ, РІДКІСНІ РОСЛИНИ І ТВАРИНИ

- Територія парку прикрашена невеликими кам'яними скульптурами. Звідки вони з'явилися?

- Це ми прикрасили парк, замовляли їх, щоб нашу екологічну стежку зробити більш привабливою. Наприклад, скульптура сидячого козака говорить про те, що тут проживали запорізькі козаки, а скульптури вовків - тому що ці тварини після військових дій взагалі зараз осіли, а раніше у пошуках їжі в зимовий період транзитом пересувалися з Покровського району до Бахмутського. Є скульптури гадюк, багато різних ящірок, які мешкають на території парку.

- Наскільки багата флора і фауна парку?

- На території парку росте фактично понад 600 видів рослин, з них 38 – занесені до Червоної книги України і 7 – до європейського Червоного списку.

Наприклад, росте тюльпан дібровний - рідкісна багаторічна трав'яниста рослина сімейства лілійних, занесений до Червоної книги України. Є і 7 видів шипшини, один з яких - шипшина донецька, це рідкісний вид, який також занесений до Червоної книги України та Європейського червоного списку.

Зустрічається брандушка різнокольорова, яка зацвітає у березні-квітні і цвіте майже місяць; шафран сітчастий, іриси синювато-лілові або жовті. Також мигдаль степовий - невеликий кущ родини розових, який цвіте у березні-травні, одночасно з появою листя, усі частини цієї рослини отруйні. Ще сон-трава, весняний первоцвіт, який цвіте великими поодинокими квітками у вигляді дзвіночків фіолетового, білого або жовтого кольору. І ще дуже багато інших степових рослин.

Якщо говорити про фауну, то в парку досить багатий тваринний світ - нараховується 209 видів хребетних, які представляють 62 родини та 5 класів, у тому числі 12 видів тварин, занесених до Червоної книги України. Зокрема, занесені метелики махаон і подалірій, гадюка степова, велика змія - жовтобрюхий полоз, птах гоголь, мишівка південна, нічниця ставкова та інші. Гадюка степова перебуває під особливою охороною Бернської конвенції.

За результатами інвентаризації на території парку нарахували 3 види земноводних, 6 видів плазунів і 30 видів ссавців.

А світ птахів у парку налічує 144 види, у водоймі водяться 26 видів риб.

Біля водоймища, на його берегах живуть черепахи, ящірки, жаби, є ондатра. Серед багатої фауни птахів: сіра чапля і біла, бугайчик, лебідь-шипун, сова вухата, зозуля, одуд, дятел великий строкатий і малий, вертихвістка, сорока, сойка, польовий жайворонок і чубатий, плиска біла, грак та інші.

Цього року, коли в період теплої зими різко похолодало, у нас жили 171 лебідь і 380 качок. Залишалася невелика ополонка, і ми дуже хвилювалися за цих птахів, щоб ополонка остаточно не замерзла, і вони не загинули. Цього року птахи на зиму не відлетіли і, мабуть, у нас ще деякі зупинилися зимувати, тобто, там, де замерзли водойми, вони до нас перелетіли.

- А що це за поховання німецьких колоністів на території парку?

- На цій території після запорізьких козаків проживали німецькі колоністи. Поховання ці датуються 1911-м роком, але розселяли їх сюди ще з часів російської імператриці Катерини. І ми, до речі, до цього місця збираємося оформити ще одну екологічну стежку, завдовжки вона буде приблизно 1 км.

На місці цих поховань стоять надгробки, виконані з чорного граніту, робили їх нащадки німецьких колоністів. На надгробках - написи німецькою. Взагалі, німці приїжджали до нас на екскурсію, ходили саме туди. Вони дуже трепетно до цих пам'ятників відносяться.

- Як нинішня війна відбилася на роботі, на території парку?

- Ми від Донецька на відстані 30 км, територія наша, слава Богу, від бойових дій не постраждала, але військові у нас стояли і окопи рили, бліндажів облаштовували. Це все уздовж нашої екологічної стежки – кільцевого маршруту Клебан-Бик.

Нам, на жаль, поки що не дозволяють засипати, вони самі потроху руйнуються.

Коли рили окопи тут, мало не зачепили газопровід державного значення, буквально в міліметрах пройшли екскаватором, тому...

Так, військових дій на нашій території не було, але позиції були, і лише наприкінці 2017 року нас допустили сюди. І сьогодні на Балці Кравецькій є військові, пост стоїть, також в кар'єрах стрільбища проходять. Звичайно, ця стрілянина відображається на тваринах, вони стресують, але що ми можемо зробити...

- А як у вас з браконьєрами?

- Є вони, звичайно. І ми з ними постійно боремося, тому що у нас полювання заборонено. Адже у нас і козулі є, і дикі кабани, і зайців дуже багато, і рибу незаконно виловлюють у водосховищі. Тому боротьба з браконьєрами – це у нас дуже серйозне питання.

- Скільки людей працює у парку?

-У нас в штатному розкладі 50 осіб. Є інспектори служби держохорони природозаповідного фонду, є спеціалісти з рекреації, фахівці з екологічної освіти тощо.

З 2019 року у нас є науковий відділ і введені до штату двоє співробітників, які потихеньку займаються напрацюванням матеріалів, проводять дослідження. На нашій території от з'явилася норка європейська, а рідкісний вид шипшини донецької ми намагаємося сьогодні розвести штучно. Усе вивчається.

- Знаю, у вашому парку організовують і відпочинок для туристів?

- Так, це дуже великий напрям, і ми продовжуємо його розвивати. Якраз наш рекреаційний відділ цим займається. Дуже багато планів, але і проблем...

- Розкажіть детальніше про це.

- Проблем дуже багато із закупівлями. Через Prozorro не завжди виходить придбати якісний товар, дуже довго все проходить, а хотілося б набагато швидше.

Ну от, наприклад, облаштували ми галявину альтанками, закупили туристичний інвентар, закупили затінюючі парасольки, шезлонги. Але всі закупівлі йдуть дуже довго.

Інвентар нам постійно потрібен для того, щоб тримати ділянки в чистоті, і щоб люди приїжджали і комфортно відпочивали.

У нас на певних ділянках розчищена берегова лінія для пляжного відпочинку, облаштовані роздягальні, дитячі майданчики, є туалети, освітлення на сонячних батареях.

Фінансування у нас було нормальне і є, тому багато зробили і, думаю, ще багато зробимо.

В планах у нас – додати на наші поляни альтанки закритого типу або ще будиночки, обладнати волейбольний майданчик. Тому що дуже багато бажаючих приїжджають відпочити у нас. Минулого року були такі дні, що на одній галявині відпочивало до 800 осіб.

Під'їзну дорогу нам частково зробили, але треба ще доробляти. Сьогодні доробити цю ділянку дороги - проблема, бо земля не наша і потрібно багато узгоджень. Але керівництво парку зараз цим займається, і ми сподіваємося, що питання вирішиться. Під'їзди до нас є з боку Костянтинівки, Катериновки та Донецька, тому що у нас два береги водосховища і на кожен свій під'їзд. Тож - ласкаво просимо.

Олена Колгушева, Донецька область