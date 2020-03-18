У Миколаєві - з підозрою на коронавірус семеро осіб

У Миколаєві з підозрою на коронавірус знаходяться семеро осіб. На даному етапі загрози їхньому життю немає.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала в.о. директора Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб Світлана Федорова.

«У нас сьогодні з підозрою на коронавірус 7 осіб. Всі в стабільному стані, що не загрожує життю. У всіх взято аналізи й відправлено до Києва. Тільки-но будуть результати - повідомимо додатково», - сказала Федорова.

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За її словами, для дослідження використовують метод ПЦР, мазки беруть зі слизових. За часом, з урахуванням доставки матеріалу і дослідження, - від 2 до 4 діб.

У Миколаєві, як і раніше немає тест-систем на визначення коронавірусу.