У Вінниці волонтери носитимуть самотнім літнім людям продукти та ліки

У Вінниці міська влада та волонтери з середи, 18 березня, запровадили на час карантину доставку продуктів і ліків самотнім літнім людям.

Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

«Департамент соціальної політики та ГО «Полум’я надії» розпочинають спільний проєкт, який передбачає допомогу одиноким вінничанам літнього віку таку, наприклад, як сходити в магазин за продуктами або в аптеку за ліками. Для цього їм потрібно зателефонувати за номером (096) 006-36-05», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такий вид допомоги можна замовити від середи, 18 березня.

Представники департаменту соціальної політики Вінницької міськради та Терцентру соціального захисту постійно працюють з одинокими вінничанами поважного віку, які є на обліку. Даний проєкт має на меті забезпечити на час карантину підтримку й тим літнім людям, які на обліку не перебувають, але також потребують допомоги.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин із метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.