На Вінниччині госпіталізували пацієнта з підозрою на коронавірус

На Вінниччині станом на вівторок з підозрою на коронавірус госпіталізовано пацієнта, який прибув з епідемічних територій.

Про це у вівторок на брифінгу повідомив голова Вінницької ОДА Владислав Скальський.

«Станом на сьогодні знято дві підозри на ГРВІ, спричинені коронавірусом. Проте маємо знову одну нову підозру на коронавірус. Йдеться про особу, яка прибула з епідемічної території», - повідомив Скальський.

За його словами, пацієнт перебуває на стаціонарному лікуванні у боксованій палаті під постійним медичним спостереженням. Наразі стан цього пацієнта задовільний.

Епідеміологи вже визначили усіх осіб, які контактували з цією людиною. Вони самоізольовані і перебувають під медико-санітарним наглядом.

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Як повідомляло агентство, вірусологічною лабораторією «Вінницького обласного лабораторного центру» у понеділок було здійснено тестування матеріалів, відібраних від двох хворих з підозрою на захворювання ГРВІ Covid 19. В обох випадках методом полімеразно-ланцюгової реакції пацієнтам було діагностовано вірус грипу типу А.

За останніми даними у світі зафіксовано 185 386 інфікованих Covid-19 осіб, з них одужали 79 930 особи, померли – 7 332.

В Україні 7 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них один летальний на Житомирщині. У Чернівцях померла жінка, в якої підозрювали коронавірус, але факт захворювання не підтверджено.