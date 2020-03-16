У Мукачеві всі лікарні переходять у “телефонний режим” - без прийому пацієнтів

З вівторка, 17 березня, медичні заклади міста припиняють прийом пацієнтів (крім ургентних випадків).

Про це йдеться у повідомленні Мукачівської міської ради.

“З вівторка, 17 березня, медичні заклади міста працюватимуть в умовах каратину. Поліклінічне відділення та амбулаторії сімейної медицини міста припиняють прийом пацієнтів. Обслуговування містян здійснюватиметься в телефонному режимі. За потреби лікарі виїжджатимуть до пацієнтів,” - йдеться в повідомленні.

Також заборонений вхід та проїзд на територію Мукачівської районної лікарні. Відвідування пацієнтів заборонено.

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Як повідомляється, планова госпіталізація буде призупинена (прийматимуть тільки ургентних хворих), а пацієнтам, які знаходяться на лікуванні, заборонено відлучатися за межі відділення лікарні.

Раніше сьогодні на засіданні комісій ТЕБ та НС на Закарпатті прийнято рішення припинити роботу усіх закладів, незалежно від форми власності, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС.