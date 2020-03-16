Двох жителів Полтавщини перевірили на коронавірус, 29 осіб - на самоізоляції

У двох жителів Полтави й Кременчука, яких перевіряли на наявність коронавірусу, виявили ГРВІ й грип.

Про це повідомив на брифінгу директор Департаменту охорони здоров’я Віктор Лисак, інформує пресслужба Полтавської обласної держадміністрації.

"Після проведення ПЦР-діагностики на COVID-2019 у жителів Полтави та Кременчука не виявили ознак захворювання на коронавірус... Пацієнт із Кременчука наразі перебуває в лікарні з діагнозом «гостра респіраторна вірусна інфекція». Стан здоров’я задовільний. У полтавця виявили грип типу B, і тепер він лікується у стаціонарі", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні в регіоні на самоізоляції перебувають 29 осіб: 14 людей у Полтаві, 15 – на території області.

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«Я хотів би попросити всіх мешканців регіону – не треба без потреби викликати бригади швидкої допомоги. Останніми днями почастішало викликів, які не завжди виправдані. Будь ласка, ставтеся з відповідальністю, адже подібні випадки витрачають ресурси екстреної допомоги», – зауважив Лисак.

Він додав, що в області є 308 апаратів штучної вентиляції легенів, і наразі цієї кількості достатньо.

Фото: АА