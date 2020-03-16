На Херсонщині організовують підвезення продуктів для самотніх людей під час карантину

На Херсонщині формують мобільні групи, що підвозитимуть продукти та ліки людям старшого віку, які самоізолюються через карантин.

Про це на оперативній нараді 16 березня заявив перший заступник голови Херсонської ОДА Дмитро Бутрій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Дійсно, важливе питання - соціально-незахищені верстви населення, слушна пропозиція… Треба створити спеціальні мобільні групи для забезпечення доставки продуктів та ліків одиноким мешканцям області», - сказав Бутрій.

Як зазначили на нараді, у центрах надання соціальних послуг є бази даних самотніх громадян, які потребують соціальної підтримки – це саме та категорія людей, які дуже вразливі до коронавірусу і потребують самоізоляції. Проте, як підкреслили під час обговорення, треба звернути увагу не лише на самотніх людей, але й на тих, хто має родичів, проте проживає сам. Такі люди також під час самоізоляції потребуватимуть допомоги.

Важливо також передбачити засоби індивідуального захисту для тих, хто увійде до складу таких мобільних груп.

Як зазначив заступник голови ОДА Вадим Чабан, у таких оперативних групах будуть задіювати і добровольців, будуть звертатися і до Червоного Хреста.

Місцева вдала повинна актуалізувати інформацію про одиноких мешканців, визначити їх потреби, створити мобільні групи. Інформацію в ОДА чекають до кінця вівторка, 17 березня.