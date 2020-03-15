Довибори у Раду: ОПОРА заявляє про порушення на 179 окрузі Харківщини

Громадські спостерігачі в 179-му окрузі на Харківщині, де сьогодні проходять довибори в Верховну Раду, станом на 12 годину дня фіксували випадки видачі бюлетенів одним членом комісії, спроби заздалегідь заповнити виборчу документацію, наявність агітаційних матеріалів у невідведених для агітації місцях у день голосування.

Про це інформує громадська мережа ОПОРА.

«Видача бюлетенів одним членом комісії поки що є найпоширенішим з порушень в роботі дільничних виборчих комісій під час голосування. Випадки були зафіксовані спостерігачами на ДВК №630533, №630541, №630542, №630530, №630569, №630535. Порушення були усунуті після звернень спостерігачів ОПОРИ», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що під час ранкового засідання були зафіксовані поодинокі випадки не ведення протоколів засідання – на ДВК №630535, №630569, №630542, №630533. У більшості випадків порушення усунуто за зверненням до комісії спостерігача ОПОРИ.

«Також на низці ДВК спостерігачі зупиняли спроби завчасно заповнити виборчу документацію: протоколи про підрахунок та наліпки», - додали в ОПОРІ.

Протягом дня спостерігачі фіксували наявність агітації, яка переважно розміщувалась на електроопорах.

За відповідними фактами спостерігач готує заяву до правоохоронних органів.

Як сказали кореспонденту Укрінформу в ГУ Нацполіції в Харківській області, станом на 12:00 до правоохоронців не надійшло жодної заяви про правопорушення на дільницях.

Як повідомлялося, всі виборчі дільниці в 179-му окрузі на Харківщині, де сьогодні проходять довибори у Верховну Раду, відкрилися вчасно.

Центральна виборча комісія 16 січня оголосила про початок виборчого процесу проміжних виборів народного депутата в одномандатному виборчому окрузі № 179 у Харківській області.

На окрузі на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року переміг кандидат від «Слуги народу» Олексій Кучер. У листопаді 2019 року Президент Володимир Зеленський призначив Кучера головою Харківської ОДА.