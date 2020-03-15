Усі виборчі дільниці у 179-у окрузі на Харківщині відкрилися вчасно - поліція

Виборчі дільниці в 179-му окрузі на Харківщині, де сьогодні обирають народного депутата, розпочали свою роботу вчасно.

Про це інформує відділ комунікації поліції Харківської області.

На території Зачепилівського, Лозівського, Красноградського, Сахновщинського та Кегичівського районів працюють 189 виборчих дільниць. Всі дільниці розпочали свою роботу вчасно», - йдеться у повідомленні.

Для забезпечення охорони публічного порядку під час виборчого процесу на дільницях та в місцях розташування виборчих комісій залучено 480 поліцейських та 50 співробітників Національної гвардії України.

У 179 окрузі працюють усі ДВК / Фото: ОПОРА Харків

Напередодні на спеціальній нараді щодо коронавірусу, що пройшла в Харківській ОДА, членам виборчкомів рекомендували користуватися тільки особистими ручками, а ручки в кабінках для голосування мають знезаражувати щогодини.Також запропонували не передавати паспорти з рук виборців в руки членів ДВК, оскільки коронавірус може зберігатися на папері.

До початку виборів мали провести дезінфекцію приміщень для голосування і приміщень, де будуть працювати виборчі комісії. Дезінфекція має проходити й протягом дня.

Як повідомили Укрінформу в ОДА, на кожній виборчій дільниці чергує медик, а члени комісій забезпечені масками.

Як повідомляв Укрінформ, Центральна виборча комісія 16 січня оголосила про початок виборчого процесу проміжних виборів народного депутата в одномандатному виборчому окрузі № 179 у Харківській області.

На окрузі на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року переміг кандидат від «Слуги народу» Олексій Кучер. У листопаді 2019 року Президент Володимир Зеленський призначив Кучера головою Харківської ОДА.