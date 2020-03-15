Усі виборчі дільниці у 179-у окрузі на Харківщині відкрилися вчасно - поліція
Про це інформує відділ комунікації поліції Харківської області.
На території Зачепилівського, Лозівського, Красноградського, Сахновщинського та Кегичівського районів працюють 189 виборчих дільниць. Всі дільниці розпочали свою роботу вчасно», - йдеться у повідомленні.
Для забезпечення охорони публічного порядку під час виборчого процесу на дільницях та в місцях розташування виборчих комісій залучено 480 поліцейських та 50 співробітників Національної гвардії України.
У 179 окрузі працюють усі ДВК / Фото: ОПОРА Харків
Напередодні на спеціальній нараді щодо коронавірусу, що пройшла в Харківській ОДА, членам виборчкомів рекомендували користуватися тільки особистими ручками, а ручки в кабінках для голосування мають знезаражувати щогодини.Також запропонували не передавати паспорти з рук виборців в руки членів ДВК, оскільки коронавірус може зберігатися на папері.
До початку виборів мали провести дезінфекцію приміщень для голосування і приміщень, де будуть працювати виборчі комісії. Дезінфекція має проходити й протягом дня.
Як повідомили Укрінформу в ОДА, на кожній виборчій дільниці чергує медик, а члени комісій забезпечені масками.
Як повідомляв Укрінформ, Центральна виборча комісія 16 січня оголосила про початок виборчого процесу проміжних виборів народного депутата в одномандатному виборчому окрузі № 179 у Харківській області.
На окрузі на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року переміг кандидат від «Слуги народу» Олексій Кучер. У листопаді 2019 року Президент Володимир Зеленський призначив Кучера головою Харківської ОДА.