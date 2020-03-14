У Радомишлі жінку, яка померла від коронавірусу, поховали без присутності родичів

«Жінку сьогодні поховали на центральному цвинтарі Радомишля. Ми виконали всі рекомендації, які отримали від управління охорони здоров’я обласної адміністрації», - сказав Тетерський.

За його словами, під час похорону були присутні лише працівники, які обслуговують процес поховання. Рідних і знайомих не було. Родина померлої наразі перебуває на самоізоляції вдома.

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Як повідомляв Укрінформ, 13 березня в інфекційному відділенні Радомишльської райлікарні померла 71-річна, в якої діагностували коронавірус після повернення з Польщі.

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Наразі в Україні є 3 офіційно підтверджені випадки коронавірусу, крім Житомирщини цю хворобу діагностували у 2 людей у Чернівцях.

Станом на ранок суботи, 14 березня, у світі підтверджено 145 377 випадків коронавірусу. Найбільша кількість заражених – у Китаї (80 973), Італії (17 660), Ірані (11 364), Південній Кореї (8 086), Іспанії (5 232). Зафіксовано 5 429 смертей від коронавірусної хвороби. Одужали 71 715 людей.