На Прикарпатті у центрі екстреної меддопомоги захисних комплектів залишилось на кілька днів

В Івано-Франківському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф захисних костюмів та масок для медиків залишилось на кілька днів - до середи.

Про це кореспонденту Укрінформу телефоном повідомив директор КНП «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Івано-Франківської облради» Мирон Матейко.

«Ще два тижні тому наша служба мала найкраще забезпечення. За останній тиждень у нас було 450-600 викликів, з них 10-15% - до людей з високими температурами, тому я сказав своїм медикам вдягати захисні костюми. На залишку наразі є 66 багаторазових захисних костюмів, одноразових – близько 40, плюс ті, які ще є в бригадах. Це вистачить до середи. Втім, з наступного тижня ми очікуємо на нове замовлення», - зазначив Матейко.

За його словами, обласний Центр екстреної меддопомоги очікує 300 одноразових костюмів і захисні маски. Їх залишилось 4 тисячі. З обласного бюджету на потреби центру екстреної меддопомоги скерували понад 1 млн грн.

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Наразі в обласному центрі екстреної меддопомоги у цілодобовому режимі працюють 98 бригад.

На Івано-Франківщині з метою недопущення поширення коронавірусної інфекції Covid-19 призупинили навчально-виховний процес у всіх закладах освіти та обмежили проведення масових заходів.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні підтверджено три випадки коронавірусу: два у Чернівецькій області і один у Житомирській. Один з них закінчився летально - 71-річна жінка з Житомирської області, яка 12 березня була госпіталізована із зафіксованим лабораторно підтвердженим випадком Covid-19, вчора померла.