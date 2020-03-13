Підозра на коронавірус у мешканки Запорізької області не підтвердилася

У 47-річної мешканки Запорізької області, яка повернулась із Італії і була госпіталізована до обласної інфекційної лікарні з підозрою на коронавірус, підозра не підтвердилася.

Про це на брифінгу в Запорізькій ОДА повідомив заступник директора ДУ “Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ” Олександр Мащак, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми отримали результати. Коронавірусу не виявлено", - сказав він.

Жінка наразі знаходиться в лікарні, де отримує необхідне лікування. Її життю нічого не загрожує.

За словами Мащака, наразі в обласній лікарні знаходиться ще одна людина в якої підозрюють коронавірус - це чоловік старше 50 років, який приїхав із Санкт-Петербурга. Наразі медики чекають результатів аналізу з Києва.

Як повідомлялося, мешканка Токмака Запорізької області була на заробітках в Італії. 1 березня вона потрапила під дощ і захворіла. Жінка повернулась до України, де сіла на потяг Київ — Бердянськ, але на вокзалі у Запоріжжі вона зійшла з потягу через підвищення температури. Хвору госпіталізували до лікарні із діагнозом пневмонія, гострий фарингіт та ГРВІ. Медики направили біологічні матеріали на дослідження щодо коронавірусу.

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