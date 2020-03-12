Вінницькі лікарі запевняють, що в пацієнта з Німеччини немає коронавірусу

На Вінниччині епідеміологи спростували інформацію про підозру на коронавірус у госпіталізованого в Козятині пацієнта, який нещодавно повернувся з Німеччини.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив завідувач відділу епідемнагляду «Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ України» Степан Томин.

«Що стосується повідомлення ЗМІ, що в Козятині госпіталізовано пацієнта з підозрою на коронавірус, це неправдива інформація. Дійсно, у чоловіка є прояви респіраторної інфекції, але вони зовсім не подібні до тих, які характерні для коронавірусу. Ми зараз його обстежуємо, матеріал від цього хворого везеться у вірусологічну лабораторію обласного лабораторного центру. Ми його будемо обстежувати на грип, на інші віруси респіраторної групи. В тому числі, й за допомогою швидкого тесту. В нього клінічних ознак коронавірусу немає», - повідомив Томин.

За його словами, наразі пацієнту, який почувався зле після повернення з Німеччини і звернувся до медиків у Козятині, діагностовано бронхіт та ГРВІ.

Посадовець зазначив, що прискіпливу увагу до даного пацієнта викликав факт його повернення з-за кордону, з країни, де зафіксовані випадки захворювання на коронавірус.

«Ми дуже уважно ставимося до людей, які звертаються за медичною допомогою і прибувають з територій, де реєструється Covid-19. Згідно з нормативними документами МОЗу, ми всіх чітко «відпрацьовуємо», - зазначив Томин.

Він сказав, що наразі область вже має швидкі тести на Covid-19. А з наступного тижня обласний лабораторний центр МОЗу отримає закуплені тест-системи для полімеразної ланцюгової реакції на Covid-19.