На Тернопільщині перенесли прощу до реліквії Тернового вінка Господнього.

Паломництво до однієї з християнських реліквій, яку наприкінці березня планували привезти до України з Франції, скасували через коронавірус.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив прессекретар Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ Олег Харишин.

«Архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій Семенюк змінив дату прощі до реліквії Тернового вінка Господнього на Тернопільщину. Архієрей, висловлюючи стурбованість розповсюдженням коронавірусної інфекції COVID-19 та не бажаючи наражати здоров'я вірних на небезпеку, переніс дату паломництва на пізніший час. Про точну дату прибуття реліквії буде повідомлено офіційно згодом», - розповів Харишин.

Планувалося, що Терновий вінок мали привезти на Тернопільщину з абатства бенедиктинців у місті Солем поблизу Парижа.

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Терновий вінок є однією з найбільших реліквій християнства - згідно з Євангелієм, римські воїни поклали його на голову Ісуса Христа під час страти.

Вінок тривалий час зберігався у Соборі Паризької Богоматері. Він став однією з небагатьох реліквій, які вдалося врятувати під час масштабної пожежі у Нотр-Дамі у квітні 2019 року.