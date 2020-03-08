Центром Харкова пройшов Марш жіночої солідарності

Піша хода "Марш жіночої солідарності", яка пройшла центром Харкова, зібрала пів тисячі прихильниць гендерної рівності.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з місця події.

Жінки спочатку зібралися біля Палацу дитячої та юнацької творчості. В руках - плакати з написами: "Місце жінки всюди", "Мені не потрібен патріархат", "Не против мужчин, а за равноправие". Час від часу вони скандують: "Права жінок - права людини", "Вільна жінка - вільна країна", "Моє тіло - моє діло", "І хлопців, і дівчат гнітить патріархат".

Марш за права жінок у Харкові//Фото: В’ячеслав Мадієвський

"Ми проти гендерного насильства, расизму та сексизму, проти порушення прав жінок на працю та будь-яких проявів патріархальності в суспільстві. Наполягаємо на тому, що жінка завжди на часі", - пояснює мету ходи представниця громадської жіночої організації "Сфера" Ганна Шаригіна.

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За її словами, цей марш - 5-й за рахунком у Харкові.

З площі Свободи учасниці маршу вирушили вулицею Сумською, щоб дійти до площі Конституції.

Вулиця Сумська на цій ділянці перекрита для автотранспорту. З обох боків ходи - посилені патрулі поліції, кінологи з пошуковими собаками, є й бійці Нацгвардії. Попереду колони - кілька спецавтомобілів поліції.

Навпроти пам'ятника Шевченкові хода зупинилася: два десятки активістів громадської організації "Традиції та порядок" виставили поперек вулиці стіл з ласощами, маючи намір, як вони кажуть, пригостити учасниць ходи та у такій формі повернути їх до традиційних цінностей. Вони розгорнули транспарант із написом "У вас товар - у нас купець", а також почали скандувати: "Традиція - сім'я - порядок".

Поліція швидко прибрала стіл і відтіснила активістів на тротуар. Учасниці ходи продовжили шлях до площі Конституції, де їх зустріли ті ж самі активісти, обійшлося без конфлікту.

Порядок на акції, як підтвердили кореспонденту Укрінформу у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області, забезпечували 500 силовиків.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні та світі сьогодні, 8 березня, відзначається Міжнародний жіночий день. У 1977 році Генеральна Асамблея ООН у своїй резолюції закликала всі держави проголосити відповідно до їхніх історичних і національних традицій будь-який день року Міжнародним днем прав жінок і миру, створювати сприятливі умови для викорінення дискримінації жінок і для їхнього повного й рівноправного залучення до соціального розвитку. Це рішення ухвалили після закінчення Міжнародного року жінки (1975) і Десятиріччя жінок ООН (1976–1985), які раніше були проголошені Генеральною Асамблеєю.