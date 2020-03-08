"Повага - найкращий подарунок": у Києві проходить мітинг за права жінок

У Києві на Михайлівській площі проходить мітинг за права жінок.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, у ньому беруть участь близько тисячі учасників.

"Фемінізм - це про те, що жінки мають рівні права з чоловіками... Жінки вправі вирішувати, як розпоряджатися своїм життям і своїм тілом",- заявила одна з організаторок заходу.

Феміністський марш до Міжнародного дня боротьби за права жінок//Фото: Геннадій Мінченко

Учасники акції виступають за однакові права жінок з чоловіками і рівне представлення жінок в органах влади.

"Чоловіки вирішили, що патріархат панує, а жінка має підкорятися чоловікам, а ми кажемо "ні" сексизму і насильству",- зазначила активістка.

Організатори маршу виступають за необхідність ратифікації Стамбульської конвенції, яка передбачає криміналізацію насильства стосовно жінок. Також організатори заходу виступають проти сексизму і дискримінації жінок. Учасники мітингу тримають плакати з написами "Не "киць-киць", "Місце жінок - у владі", "Повага - найкращий подарунок", "Нас надихає фемінізм", "Краще побажай їй самореалізації!".

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На заході присутні противники фемінізму, які з гучномовців вигукують релігійні гасла. Мітинг охороняють представники Нацгвардії і Нацполіції. На місці присутні медики. Учасники мітингу планують пройти маршем вулицями столиці. За словами організаторів, подібні мітинги сьогодні пройдуть у різних містах України.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві з нагоди Дня 8 Березня відбудеться кілька жіночих маршів і авторалі.