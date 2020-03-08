У Збройних силах України служать близько 30 тисяч жінок

На сьогодні у лавах Збройних Сил України служить близько 30 тисяч жінок, із них 902 - старші офіцери.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Для порівняння, у 2008-2014 роках в армії служили близько 1800 жінок. У 2018 році це показник зріс до 25 тисяч, минулого року — до понад 27 тисяч.

Станом на початок березня 2020 року, майже 12 тисяч жінок отримали статус учасника бойових дій.

За війни на сході 29 жінок було поранено, 9 - загинули.

Т.в.о. Командувача об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв у вітальному слові зазначив: “Велика шана жінкам-військовослужбовцям, які нарівні з чоловіками гідно захищають Батьківщину на сході України, демонструючи героїзм, самопожертву та відданість Військовій Присязі. Ми схиляємо голови перед пам'яттю жінок, які поклали своє життя в ім'я України”.

У Генштабі також нагадали, що зараз чимало жінок рядового й сержантського складу служать механіками-водіями, командирами й навідниками танків, БМП, БТР, САУ, ЗРК.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні та світі сьогодні, 8 березня, відзначається Міжнародний жіночий день.

У 1977 році Генеральна Асамблея ООН у своїй резолюції закликала всі держави проголосити відповідно до їхніх історичних і національних традицій будь-який день року Міжнародним днем прав жінок і миру, створювати сприятливі умови для викорінення дискримінації жінок і для їхнього повного й рівноправного залучення до соціального розвитку. Це рішення ухвалили після закінчення Міжнародного року жінки (1975) і Десятиріччя жінок ООН (1976–1985), які раніше були проголошені Генеральною Асамблеєю.