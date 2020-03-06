Військові вшанували 13 жінок, які віддали своє життя за Україну

Напередодні Міжнародного жіночого дня 8 березня інформаційне агентство Міноборони АрміяInform поіменно згадало жінок, які стали до лав захисників і віддали своє життя за Україну.

Про це йдеться у статті агентства АрміяInform "Ті, хто дивляться з небес…"

"За 6 років війни на фронті загинули 13 жінок, які стали до лав захисників та патріотів України і боронили рідну землю, як могли. 13 обірваних війною життів. Кожна з них хотіла жити. І кожна ­­ – пішла на фронт заради життя…", - йдеться у статті.

Серед них - Бакланова Алєся, Вітовська Анастасія, Вовк Алла, Галицька Сабіна, Горбачова Анастасія, Морозова Надія, Никоненко Ярослава, Носкова Катерина, Сургучова Аліна, Хоружа Наталія, Шевченко Ірина, Куліш Олена, Червона Яна.