Іноземні дипломати взяли участь у Марші за права жінок у Києві

Голови дипломатичних представництв Канади, Німеччини, Великої Британії, Франції та Європейського Союзу в Україні взяли участь у Марші за права жінок, який відбувся у Києві.

Про свою участь у заході дипломати повідомили у Twitter.

Зокрема, посол Канади в Україні Лариса Галадза оприлюднила у своєму мікроблозі фото з маршу разом з послами Великої Британії в Україні Меліндою Сіммонс та послом Німеччини в Україні Анке Фельдгузен з підписом "Міжнародні жінки у Києві на марші з нагоди Міжнародного жіночого дня".

Посольство Франції в Україні також повідомило у Twitter, що працівники диппредставництва разом з послом Етьєном де Понсеном беруть участь у Марші за права жінок у Києві.

А Представництво ЄС в Україні в Україні процитувало у мікроблозі посла Матті Маасікаса, який зазначив, що ЄС разом з міжнародними партнерами України підтримує український Марш за права жінок.

Разом з міжнародними партнерами України ЄС підтримує український #МаршЖінок. #Рівність є правом людини, а викорінення насильства над жінками має бути метою, яка об'єднує всіх нас. #МаршЖінок2020 pic.twitter.com/nQ5WK2w8eP — EU in Ukraine (@EUDelegationUA) March 8, 2020

"Рівність є правом людини, а викорінення насильства над жінками має бути метою, яка об'єднує всіх нас", - зазначив дипломат.

Марш до Міжнародного дня боротьби за права жінок//Фото: Геннадій Мінченко

Як повідомляв Укрінформ, перед початком маршу на Михайлівській площі відбувся мітинг за права жінок, у якому взяли участь близько тисячі учасників. Спікери акції вимагали однакових прав жінок з чоловіками, рівного представлення жінок в органах влади і ратифікації Стамбульської конвенції, яка передбачає криміналізацію насильства стосовно жінок.

На заході також були присутні противники фемінізму, які з гучномовців вигукували релігійні гасла. Учасники мітингу пройшли маршем вулицями столиці.