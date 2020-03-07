У Запоріжжі на заводі "Мотор Січ" обвалилася огорожа

У Запоріжжі на АО "Мотор Січ" через просідання ґрунту обвалилася частина огорожі.

Про це журналістам повідомили в ДСНС у Запорізькій області.

"О 19:40 від чергового поліції до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на вул.Деповська у Шевченківському районі Запоріжжя необхідна допомога рятувальників. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що через природні процеси відбулося руйнування цегляної конструкції АТ "Мотор Січ"", - йдеться у повідомленні.

Цегляна огорожа впала на територію приватного домоволодіння, розташованого поблизу.

Бійці ДСНС прибрали колючий дріт аби запобігти травмуванню людей та повідомили про подію адміністрації АТ "Мотор Січ".

На "Мотор Січ" кореспондента Укрінформу запевнили, що в наслідок події ніхто не постраждав, люди не мають до підприємства жодних претензій. Прибирати цеглу будуть вже зранку.

"Територія підприємства охороняється. Ми просто посилимо охорону на період відновлення огорожі", - прокоментували на заводі.

Нагадаємо: раніше у Запоріжжі місцеві видання з посиланням на активіста Дениса Нечепоренка, повідомили про вибухи на заводі "Мотор Січ".

Фото: Telegram/Денис Нечепоренко