Скорочення ОДА та РДА відбудеться автоматично, але люди не втратять роботу — Прем'єр

Наприкінці 2020 року у рамках децентралізації автоматично відбудеться скорочення облдержадміністрацій та райдержадміністрацій, але люди не втратять роботу.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав у вечірньому ефірі телеканалу «Україна», повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми у кінці року автоматично скоротимо обласні державні адміністрації та районні державні адміністрації. Люди не втратять роботу, вони перейдуть працювати у новостворені органи та управління місцевими громадами. Місцеві громади сьогодні вже турбуються про створення бізнесів, тому це якраз ті механізми як Кабмін зможе використовувати для розвитку", - сказав Шмигаль.

За його словами, реформа з централізації – один із тих, яку уряд буде завершувати і яка дасть можливість скоротити відстань між людиною та владою. Адже люди будуть чітко знати, до кого звертатися на місцях з тим чи іншим питанням, та від кого чекати результати.