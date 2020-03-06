Депутата-учасника бійки у Жмеринській міськраді відпустили під домашній арешт

Вінницький апеляційний суд змінив одному з учасників бійки у Жмеринській міській раді – депутату міськради Юрію Сокуренку запобіжний захід із тримання під вартою на нічний арешт.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Роман Ковальський.

«Апеляційний суд Вінниччини щойно випустив із СІЗО під нічний домашній арешт депутата міської ради Жмеринки Юрія Сокуренка, якого підозрюють в побитті вінничанина Туза із «Національних дружин» під мерією Жмеринки 27 лютого. Одні радіють, інші шоковані таким рішенням суддів... Сьогодні слухання ще по 3-х учасниках заворушень під мерією Жмеринки», - заявив Ковальський.

Як повідомляло агентство, 29 лютого Вінницький міський суд обрав запобіжний захід 22 особам, затриманим поліцією за вчинення протиправних дій в Жмеринській міській раді, у тому числі - двом депутатам Жмеринської міськради та працівнику міськради за вчинення протиправних дій на місці події та нанесення тілесних ушкоджень особам, яких затримувала поліція.

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Усім їм повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство).

60 діб тримання під вартою без права внесення застави на час досудового розслідування суд призначив 13 затриманим. Ще трьом учасникам сутичок обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 168 тисяч гривень, шістьом - цілодобовий домашній арешт.

У четвер, 27 лютого, у Жмеринці близько 30 молодиків у масках увірвалися в адмінбудівлю органу місцевого самоврядування, застосували петарди, розпилили газ і влаштували бійку з депутатами міськради та напали на поліцейських. Станом на 28 лютого до лікарні звернулись 10 поліцейських, 6 з них - госпіталізовані. Окрім того, серед постраждалих й четверо учасників штурму міськради.

Поліція затримала правопорушників, серед них - двох лідерів громадських об’єднань «Едельвейс» та «Національні дружини».