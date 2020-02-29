Суд відправив під арешт 16 учасників сутичок у Жмеринській міськраді

Вінницький міський суд у суботу обрав запобіжні заходи 22 учасникам сутичок у Жмеринській міськраді, 16-х із них узяли під варту.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

«29 лютого Вінницький міський суд обрав запобіжний захід 22 особам, затриманим поліцією за вчинення протиправних дій в Жмеринській міській раді. 60 діб тримання під вартою без права внесення застави на час досудового розслідування суд призначив 13 затриманим», - йдеться у повідомленні.

Ще трьом учасникам сутичок обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 168 тисяч гривень, шістьом - цілодобовий домашній арешт.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер, 27 лютого, у Жмеринці близько 30 молодиків у масках увірвалися в адмінбудівлю органу місцевого самоврядування, застосували петарди, розпилили газ і влаштували бійку з депутатами міськради та напали на поліцейських. Станом на 28 лютого до лікарні звернулись 10 поліцейських, 6 з них - госпіталізовані. Окрім того, серед постраждалих й четверо учасників штурму міськради.

Поліція затримала правопорушників, серед них - двох лідерів громадських об’єднань «Едельвейс» та «Національні дружини». 27 лютого 19 особам, які вчинили протиправні дії в приміщенні Жмеринської міськради, застосували фізичну силу до поліцейських та до депутатів міськради, оголосили підозру за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство).

Крім того, 28 лютого було затримано двох депутатів Жмеринської міськради та працівника міськради за вчинення протиправних дій на місці події та нанесення тілесних ушкоджень особам, яких затримувала поліція. Їм також повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство).

У поліції та міській раді припускають, що причиною інциденту став розгляд міськрадою питання про недовіру в.о. міського голови і що організували цю акцію опоненти нинішнього керівника міста.