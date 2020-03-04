Етюд «по фені», або Що стоїть за «штурмом» міськради у Жмеринці?

Розбір польотів і пристрастей, що вирували минулого тижня у містечку на Вінниччині

Минулого четверга інформаційний простір підірвала новина про те, що молоді люди у масках «штурмують» будівлю Жмеринської міської ради, де на той час проходила сесія. Такої зухвалої спроби «взяти» адмінприміщення на Вінниччині не було з часів штурму ОДА в грудні 2014-го.

Досі основною причиною подій у Жмеринці називають ініційовану кількома депутатами спробу оголосити недовіру виконувачу обов`язків міського голови Юрію Світлаку. Мовляв, «запрошені» з Вінниці «Національні дружини» та члени громадської організації «Едельвейс» мали стати переконливим аргументом для «правильного» голосування депутатів.

Врешті, усе переросло у бійку за участі «спортсменів», оточення мера та молодих радикалів і поліції. У результаті – 12 травмованих від різних сторін. 22 осіб затримано, 16 із них узяли під варту.

Та досі залишається запитання – а що це, власне, було? Початок місцевих виборів, переділ міста між кримінальними кланами, які «проросли» у владу, чи просто в такий спосіб помірявся амбіціями містечковий «бомонд»?

ВЕРСІЯ ПРАВООХОРОНЦІВ: ЗУХВАЛИЙ НАПАД РАДИКАЛІВ

Про події у Жмеринці громадськості стало відомо майже одразу, позаяк у мережі з’явилося відео штурму міської ради. За версією поліції, це виглядало так.

«Це була чергова сесія Жмеринської міської ради. Понад 20 людей у масках розбили вхідні двері, забігли до фойє міської ради і хотіли прорватися до місця проведення пленарного засідання. Їм завадили поліцейські, які несли службу з охорони публічної безпеки. Молодики кидали в них каміння і димові шашки, встигли потрощити частину меблів і побити вікна», – повідомила десь за годину опісля тих подій начальник відділу комунікації поліції Вінницької області Анна Олійник.

На той час було відомо про затримання одинадцятьох найбільш активних учасників з тих, хто вчиняв хуліганські дії. І що під час інциденту постраждали восьмеро поліцейських і четверо нападників.

Як повідомило джерело у міськраді, жмеринчани пов’язали спробу невідомих увірватися до сесійної зали із розглядом депутатами питання про позбавлення повноважень в.о. міського голови, секретаря міськради Юрія Світлака. Припускали, що штурм, радше за усе, організований його опонентами.

Пізніше того ж дня про деталі нападу на Жмеринську міську раду розповів на брифінгу начальник ГУ Нацполіції у Вінницькій області Юрій Педос.

«Під час проведення сесії Жмеринської міської ради до адміністративної будівлі підбігло близько 30 чоловік, які почали грубо порушувати громадський порядок і заздалегідь заготовленими предметами почали громити приміщення, виламувати двері тощо. При цьому пошкодили майно міської ради та вчинили бійку з депутатами Жмеринської міської ради і з поліцейськими, які проводили затримання даних хуліганів. У подальшому під час проведення затримання даних хуліганів ми встановили, що всі нападники є членами громадського об’єднання «Едельвейс» та «Національних дружин» м. Вінниці. Затримано понад 20 осіб за ст. 208 ККУ. Також серед затриманих є і два лідери цих організацій», – повідомив Педос.

За його словами, молоді люди відкрито нападали на поліцію, не реагуючи на зауваження та застереження правоохоронців. У результаті були травмовані поліцейські, причому, половина з них – з-поміж керівників підрозділу кримінального розшуку. Зокрема, заступник начальника кримінального розшуку, який виконував обов’язки керівника поліції Жмеринки, отримав струс мозку і садна обличчя, інший заступник, керівник того ж підрозділу, – перелом ребра. В інших поліцейських також діагностовано струси мозку, численні забої, відкриті садна голови тощо. Очільник поліції області також сказав, що тілесних ушкоджень зазнали і депутати міської ради, «які допомагали поліцейським затримувати нападників».

«Це зухвала подія, і ми будемо дуже жорстко реагувати, тому що ніхто не має права ні на кого нападати, захоплювати адмінприміщення, зривати сесію, спричиняти тілесні ушкодження людям, тим більше – поліцейським. За це буде сувора відповідальність. Наразі затримані перебувають у підрозділі, слідчі проводять допити, провадження розслідує слідче управління ГУ НП у Вінницькій області. Створена слідчо-оперативна група з великою кількістю слідчих – до 10 осіб», – зазначив начальник ГУ Нацполіції Вінницької області.

Педос сказав, що й поліція пов’язує напад саме з розглядом питання про висловлення недовіри виконувачу обов’язків міського голови Жмеринки.

Фото: zhmerynka.city

«ЖОРСТКО «ПРИЙНЯЛИ» – ВЕРСІЯ «НАЦІОНАЛЬНИХ ДРУЖИН»

Наступного дня, 28 лютого, про те, що сталося у Жмеринці, у Вінниці на пресконференції розповіли представники «Національних дружин». За їхньою версією, усе виглядало не так однозначно, як це представили у поліції.

Зокрема, у поширеному ними пресрелізі йдеться, що «активісти прийшли на сесію міськради, мер Юрій Світлак натравив на них тітушок. Тітушки під прикриттям поліції напали на активістів «Нацдружин». У результаті більше десяти людей постраждали, в одного – важка черепно-мозкова травма».

«Нацдружинники» зазначили, що сесія міськради мала розглядати питання про позбавлення повноважень в.о. міського голови, секретаря міськради Юрія Світлака. А вони на запрошення неназваних місцевих жителів хотіли прийти на засідання, «щоб мирно висловити свою позицію з цього приводу та підтримати місцеву громаду». За їхньою версією, громада Жмеринки попросила їх про захист, бо «Світлак відомий кримінальними методами ведення справ у місті. Він регулярно залякує місцевих жителів за допомогою найнятих тітушок. Так, днями ті тушки Світлака знесли намет громадської організації «Відверто про корупцію, малою правдою до великих змін», яка проводила соціологічне опитування щодо корупції у місті. Найманці побили дівчат, які знаходилися у наметі, зламали обладнання».

Розвиток подій, за версією «Національних дружин», був таким: на вході до приміщення міськради на активістів напали тітушки, яких захищали поліцейські. Активістів «Нацдружин» затягували у приміщення, жорстоко били стільцями та кийками. Тим, кого затримувала поліція, надягали кайданки і добивали на підлозі. У результаті – десяток серйозно травмованих, в однієї людини – важка черепно-мозкова травма.

ХТО КОМУ «ТІТУШКА»?

Частково версія «Національних дружин» підтвердилася подальшими повідомленнями поліції. Через добу після жмеринських подій, 28 лютого, відділ комунікації поліції Вінницької області повідомив таке: «Затримано двох депутатів Жмеринської міської ради та працівника міськради за вчинення протиправних дій на місці події та нанесення тілесних ушкоджень особам, яких затримувала поліція. Їм оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство).

Фото: zhmerynka.city

Цікаво, що прокуратура Вінницької області окреслила «статус» затриманих більш промовисто: «Крім того, затримані двоє депутатів Жмеринської міської ради та місцевий житель – «кримінальний авторитет», що вчиняли протиправні дії на місці події й наносили тілесні ушкодження особам, яких затримувала поліція».

Отож, кількість затриманих після штурму Жмеринської міськради зросла до 22 осіб. А 29 лютого Вінницький міський суд обрав їм запобіжні заходи. Щоправда, відбувалося це у супроводі чергового «перфомансу» активістів. Як повідомили Укрінформу в пресслужбі Служби судової охорони, «біля будівлі суду зібралися близько 50 осіб, зокрема й представники громадських організацій «Національний корпус» та «Національні дружини»… О 10.20 групою радикально налаштованих осіб здійснено спробу проходу до зали судових засідань без відповідного догляду. Співробітники ССО стали на заваді цьому, в результаті чого виникла сутичка, під час якої невідома особа розпилила газ сльозогінної та дратівливої дії. Невідомі особи були витіснені співробітниками Служби та залишили приміщення суду».

Прокуратура Вінницької області пізніше повідомила, що, «відносно 16-ти підозрюваних, обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, у тому числі, 2 депутатам Жмеринської міської ради та місцевому жителю – «кримінальному авторитету», без права внесення застави. Відносно 3-х підозрюваних обрано тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 168 тис. грн. Щодо інших 6-ти підозрюваних, з яких 3 неповнолітніх, обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту».

МІСТО З «КРИМІНАЛЬНИМИ ТРАДИЦІЯМИ», АБО ВЕРСІЇ ТРЬОХ МЕРІВ ЖМЕРИНКИ

Тим часом 29 лютого у мережі з’явилося відеозвернення депутатів міськради Жмеринки і виконувача обов’язків міського голови Юрія Світлака до президента України Володимира Зеленського. У ньому вони, зокрема, просять захисту, бо «станом на сьогодні, на депутатів ради чиниться тиск, їм погрожують фізичною розправою, біля їхніх будинків постійно перебувають невідомі молодики в чорному одязі, кожний з нас вважає, що існує достатня і об’єктивна загроза життю та здоров’ю самих депутатів та їх близьким». Автори звернення просили президента втрутитися і «вжити всіх можливих заходів для зупинення незаконних дій радикально налаштованих організацій, взяти під особистий контроль досудове розслідування по зазначених фактах, а також забезпечити в найкоротші терміни притягнення винних до відповідальності з метою недопущення в подальшому таких випадків не тільки в Жмеринці, але й на всій території України».

Що ж стосується обставин «штурму», то, як випливає з відео, панові Світлакові ще 26 лютого стало відомо, що «екс міським головою, організовується приїзд проплаченої групи молодиків, які мають зірвати засідання сесії міської ради, шляхом залякування та вчинення фізичного тиску на депутатів. Про зазначене мною завчасно письмово було повідомлено правоохоронні органи – СБУ, Прокуратуру та поліцію в м. Жмеринка». І що «саме завдяки спільним діям працівників поліції, виконавчого комітету, комунальних підприємств і окремих депутатів ради вдалося зупинити натиск та збройну агресію нападників та не допустити їх у приміщення міської ради. Натомість, «депутату ради та двом працівникам виконкому, які захищали інших від нападу «тітушок», повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Відколи за допомогу правоохоронним органам та стримування «тітушок» повідомляють про підозру!!!»

Варто зазначити, що зробивши закид на адресу ексмера як організатора приїзду «проплаченої групи молодиків», Юрій Світлак, швидше за все, мав на увазі не свого попередника Анатолія Кушніра, а «позаминулого» міського голову Віктора Жеребнюка (згодом – голова Деснянської РДА у Києві за часів Януковича, народний депутат України сьомого скликання, член фракції ПР). Принаймні, на це вказують два моменти.

По перше, у день сесії під стінами міськради паралельно зі штурмом адмінбудівлі «Національними дружинами» і «Едельвейсом» проходила мирна «антимерська» акція. А організувала її ГО «Жмеринський Пегас», яку пов’язують із Жеребнюком. Він засвідчив свою участь в акції та критичне ставлення до «кримінального правління» Юрія Світлака у відео на Telegram-каналі організації.

А Юрій Світлак на сесії заявив: «Хлопці, я добре знаю, що ви підневільні, і хто вами керує, але повірте, ми не допустимо провокацій. Я поставив питання на порядок денний про зняття мене з посади, бо я не боюся «Жмеринського Пегаса», і ви самі побачили результат – депутати підтримали мене, бо бачать реальні справи, усе те, що робиться сьогодні в місті».

Утім, Віктор Жеребнюк від будь-якої причетності до штурму міськради відхрестився. Натомість, вважає, що це була провокація проти «їхньої» мирної акції: «Ми здогадувалися, що будуть провокації. Ми мирну акцію свою завершили, плакат мерії вручили і пішли працювати. Як стало відомо, якісь невідомі радикально налаштовані люди почали вибивати вікна, ще щось у міській раді. Я думаю, що це провокація з боку влади зроблена, щоб висвітлити нашу мирну акцію в іншому світлі».

Цікаво, що усунути з посади Юрія Світлака спробували його вчорашні прибічники за схемою, яку він застосував проти свого попередника Анатолія Кушніра у травні 2018 року. Він не належав до жодної з місцевих груп впливу і випадає зі жмеринської «традиції» приходу до влади людей, минуле яких свого часу пов’язували з криміналом. Ймовірно, саме це й коштувало йому посади.

Анатолій Кушнір каже, що наразі різниця – лише у тому, що проти нього «організували» близько 25 депутатів, а проти Світлака «повстали» троє, – Валерій Кушер і Віталій та Олександр Кубаї. Інші їх не підтримали.

- Я прогнозував, що це до добра не приведе, коли ще у травні 2018 році Юрій Світлак у такий спосіб вирішив прийти до влади. Частина депутатів тоді була залякана, декому погрожували знищити бізнес. Комусь, наприклад, розказували, скільки горить автобус, або що може щось прилетіти у їхнє виробниче приміщення. Хтось казав, що не хоче, щоб йому переламали руки-ноги. Когось купили чи переконали обіцянками. Таким чином, група депутатів, загалом, близько 25, які тоді проголосували за мою «відставку», увійшла в певну спайку з нинішнім керівником міста. Інших, хто на ту сесію не прийшов, когось потім звільнили з роботи, або почали пояснювати, що їх треба підтримувати, бо потрібна одностайність і схвалення дій в.о. міського голови, неначе у Росії стосовно діючого президента.

Анатолій Кушнір

Припускаю, що частині депутатів, які тоді Юрія Світлака підтримали, були обіцяні якісь преференції, але ті обіцянки не виконали, і почалися певні непорозуміння. Це група Валерій Кушер, Віталій Кубай і Олександр Кубай. Це одна компанія із колишнім міським головою Віктором Жеребнюком. Очевидно, вони з Юрієм Світлаком щось не поділили, щось їм у даному випадку не сподобалося, – розповів Кушнір.

Що ж до бійки і «штурму» міської ради, то, на думку Кушніра, його спровокувала міська влада: “Коли я був міським головою, в мене були подібні ситуації, – часто приходили «симпатичні» хлопці, очевидно, що не чай пити з варенням. Але ці люди прийшли до органу влади, до приміщення, яке перебуває у комунальній власності. Якби їм дали можливість оприлюднити свою позицію, ніякої бійки не було б. З таких ситуацій треба виходити, не створювати такі прецеденти. А звідки там взялися «Національні дружини»? Не дуже віриться, що їх запросили прості місцеві жителі, але й підтверджених фактів, що це була одна зі сторін конфлікту, в мене немає”.

Має власне бачення ексмер і стосовно позиції правоохоронців та участі у бійці тих, кого «нацдружинники» назвали «тітушками».

- Коли в мене як у мера були схожі ситуації, ніколи у ці справи не втручалася поліція. Вони казали: ми дотримуємось нейтралітету, якщо вже когось набили, то ми виконуватимемо свою роботу. Що ж до того, чиї там були «тітушки»… На відео з тих подій, яке легко знайти в Інтернеті, – спортивні хлопці з битами та люди з близького оточення в.о. міського голови, які там були. Наприклад, радник в.о. міського голови, директори комунальних закладів, керуючий справами виконкому та працівник одного з управлінь міськради тощо. Серед затриманих – депутат міськради, начальник Жмеринського міськрайонного відділу держаної виконавчої служби Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, керуючий справами та працівник одного з управлінь виконкому, – сказав Кушнір.

Фото: zhmerynka.city

ДУМКА ПОЛІТОЛОГА: «ЖМЕРИНКА – ЦЕ ЛИШЕ ПОЧАТОК»

За словами політолога Олександра Логінова, те, що відбулося у Жмеринці, – події цілком очікувані. І з наближенням місцевих виборів протистояння між різними місцевими групами і групками лише загостриться, бо ресурсів на місцях залишилося небагато, а охочих встановити над ними контроль вистачає.

- Що можна сказати з приводу подій у Жмеринці? Насамперед, законність і правопорядок – це такі категорії, що вони або є, або їх немає. В області тривалий час формувалася атмосфера безкарності, що дало свої наслідки. І це не останній подібний випадок. Хто в даній ситуації порушив закон, а хто його дотримувався, може встановити лише суд.

Цікаво інше: попри розголос інциденту, загадково промовчали політичні партії. Ані слів підтримки для своїх однопартійців-депутатів, ані засудження їхніх дій не пролунало. У зв'язку з цим напрошується висновок, що як обласній виконавчій владі, так і партійним організаціям регіонального рівня – містечкові події не цікаві у принципі. Це і є той крок до «місцевих князьків», яким так полюбляють залякувати громадян столичні спікери.

Політолог вважає, що маркерною є ситуація, коли ідеологічні гасла під час та після акції не використовувалися взагалі: «Тобто, вся ідеологія містечкових груп впливу зводитиметься до протистояння: «Ми/вони».

ЗАМІСТЬ ПІСЛЯМОВИ

Наразі підготовка до місцевих виборів припаде на період трансформації влади на регіональному рівні. Підуть у небуття райдержадміністрації, обласна влада також матиме звужені повноваження і менший вплив на «розклади» у громадах. Відтак, може в усій красі «проклюнутись» зворотний бік децентралізації. А саме – посилення містечкових еліт та криміналу. І хоча в райцентрах на кшталт Жмеринки і менших містах усе, здавалося б, давно поділене, проте ймовірності переділу ніхто ж не скасовує?...

До того ж, райцентри стають центрами об’єднаних громад, «приростаючи» землями у передмістях і не тільки. А ще ж залишилась значна частина не «роздерибанених» державних земель, та й селянські паї можуть із часом, після запровадження ринку землі, зацікавити місцевих ділків від влади. Отож, «мандат» першої особи громади зростає у ціні.

Що ж до Жмеринського інциденту, наразі украй важливо, щоб слідство і суд спрацювали на совість. Інакше силові варіанти «розбірок» на місцях буде «легітимізовано».

Антоніна Мніх, Вінниця