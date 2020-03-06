У Луцьку вшанували загиблих у лютому військових

У Луцьку на Театральному майдані відбулася панахида за військовослужбавцями, які загинули у лютому в зоні бойових дій на Донбасі.

Про це інформує Мінветеранів на своїй сторінці у Facebook.

“На спільну молитву зібралися капелани, військовослужбовці, рідні та друзі Героїв і небайдужі волиняни. Усі разом вшанували пам’ять тих, хто загинув, та помолилися за тих, хто боронить українські землі”, - йдеться у повідомленні.

Після молитви присутні виконали Гімн України і поклали квіти до фотостенду пам’яті загиблих бійців АТО та Героїв Небесної сотні.

Фото: Мінветеранів, Фейсбук