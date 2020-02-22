У Вінниці відкрили меморіальну дошку в пам'ять про загиблих на Донбасі

У Вінниці у суботу біля Спасо-Преображенського кафедрального собору відкрили меморіальну дошку в пам'ять про загиблих в АТО/ООС.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі Вінницько-Барської єпархії ПЦУ.

«Сьогодні біля Спасо-Преображенського кафедрального собору відбулося урочисте відкриття та освячення меморіальної дошки в пам’ять про загиблих у районі проведення АТО/ООС воїнів Вінниччини. Чин освячення та молитву за загиблими звершив митрополит Вінницький і Барський Симеон разом із з духовенством Православної Церкви України», - розповіли у пресслужбі єпархії.

У відомстві зазначили, що участь в меморіальному заході та спільній молитві окрім вірян та духовенства взяли військовослужбовці, командування Повітряних Сил ЗСУ, волонтери, родичі загиблих та представники громадськості.

У Вінниці відкрили меморіальну дошку загиблим бійцям АТО/ООС / Фото: Олександр Лапін, Укрінформ

На меморіальній дошці, встановленій поруч із будівлею собору, викарбувано імена понад 250 мешканців Вінниці та Вінницької області, які з 2014 по 2020 рік загинули під час проведення Антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил у Донецькій та Луганській областях, захищаючи незалежність України. Щосуботи загиблих гроїв поминатимуть під час молитви у соборі.

Відкриття та освячення меморіальної дошки відбулося у Батьківську суботу, коли Православна Церква поминає усіх померлих. Захід приурочили до 5-ї річниці виведення українських військ з Дебальцевого.