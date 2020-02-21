У Харкові пам'ять Небесної Сотні вшанували флешмобом

Близько 200 харків'ян зібрав у центрі міста флешмоб на честь Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Близько двох сотень жителів міста, включно з курсантами Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, прийшли на площу, де заплановано будівництво меморіального комплексу пам’яті Небесної Сотні.

Після панахиди за загиблими відбувся флешмоб. Його учасники стали у формі журавлиного клина, тримаючи в руках квіти та 107 фотопортретів полеглих героїв. Серед них - троє харків'ян: Владислав Зубенко, Євген Котляр, Юрій Паращук.

Флешмоб на честь Небесної Сотні у Харкові / Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ

"Ми вирішили обійтися без гучних промов, бо пам'ять про загиблих і так живе у кожному серці. Флешмоб у формі журавлиного клина відповідає формі майбутнього меморіалу, що буде встановлений у центрі площі. Споруда за проєктом архітектора Олександра Грішнова - він обраний за конкурсом - буде заввишки 10 метрів. Торік на втілення проєкту були виділені кошти. Зараз закінчується експертна оцінка. Маємо надію, що цьогоріч до Дня захисника України меморіал буде побудований", - розповів співорганізатор заходу, координатор Харківського Євромайдану Володимир Чистилін.

Він додав, що очільник області Олексій Кучер пообіцяв підтримку на зустрічі з активістами та рідними Героїв Небесної Сотні.

"Це важливо, бо Харків має трьох Героїв Небесної Сотні - і жодного пам'ятника", - наголосив Чистилін.