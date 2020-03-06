На Дніпропетровщині не знайшли коронавірус у сім’ї чоловіка, який повернувся з Італії

У чоловіка з Апостолового на Дніпропетровщині, який нещодавно повернувся з Італії, та його сім’ї немає жодних ознак коронавірусу. Всі шестеро людей почуваються добре та знаходяться під наглядом сімейного лікаря.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в департаменті охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації.

«Ми ретельно відслідковуємо та перевіряємо будь-яку інформацію щодо можливого потрапляння до області коронавірусу. Лікарні готові приймати пацієнтів з Covid-19. На щастя, наразі жодного підтвердженого випадку в області немає», – сказав директор департаменту Валерій Сердюк.

За його словами, спеціалізована бригада в захисних костюмах навідувалася до родини з Апостолового, голова якої після повернення з Італії скаржився на незначне підвищення температури тіла. Приїхавши на виклик, лікарі екстреної медичної допомоги перевірили температуру, провели пульсоксіметрію, зібрали ретельний епіданамнез, стан насичення організму киснем. Всі показники були в нормі.

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Крім того, чоловік в епіцентрі епідемії в Італії не знаходився, з хворими в контакті не був. «Коронавірус має певні симптоми. У жодного із членів родини їх не виявили», – наголосив Сердюк.

Як повідомляв Укрінформ, 3 березня в Україні підтвердили перший випадок Covid-2019. Коронавірус виявили у чоловіка з Чернівців, який з дружиною повернувся з Італії. Чернівчанина госпіталізували до інфекційного відділення.