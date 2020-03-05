На Донеччині у госпіталізованої жінки коронавірусу не знайшли

На Донеччині у Костянтинівську міську інфекційну лікарню було госпіталізовано хвору жінку з підозрою на ГРВІ, спричинене коронавірусом, але діагноз не підтвердився.

Про це 5 березня повідомила пресслужба Краматорської міської ради.

«Вчора мешканку нашого міста госпіталізували у Костянтинівську міську інфекційну лікарню з підозрою на ГРВІ, спричинене коронавірусом. На даний момент діагноз не підтверджено, станом на зараз краматорчанка почувається добре та перебуває під постійним наглядом спеціалістів», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що сьогодні, 5 березня, керуючись розпорядженням голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації та розпорядженням міського голови, у Краматорську створено тимчасову міську протиепідемічну комісію з питань запобігання і поширення випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом Covid-19.

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Під час засідання комісії були розглянуті питання щодо забезпечення медичних закладів міста і лікарів засобами індивідуального захисту та матеріалами для здійснення діагностичних досліджень, засобами дезінфекції. Крім того, окремо розглядалась необхідність щоденної дезінфекції громадського транспорту як комунальної, так і приватної форми власності, що здійснюють обслуговування міських маршрутів.