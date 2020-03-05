Президент викликав на Полтавщину міністра інфраструктури

Президент Володимир Зеленський, який перебуває у Полтавській області з робочою поїздкою, терміново викликав на Полтавщину міністра інфраструктури Владислава Криклія.

Про це він сказа під час розмови з представниками місцевого бізнесу, повідомляє пресслужба глави держави.

Під час зустрічі підприємці порушували питання захисту вітчизняного товаровиробника, підтримки ВПК та машинобудування через забезпечення державного замовлення та державні закупівлі. Зокрема, керівник ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» Володимир Приходько розповів Президентові про проблему зриву контракту на постачання для «Укрзалізниці» пасажирських вагонів та дизель-потягів. За його словами, «Укрзалізниця» звинуватила учасників тендеру на постачання вагонів у картельній змові, й Антимонопольний комітет упродовж півроку розглядає відповідне звернення держкомпанії.

У цьому зв'язку глава держави заявив, що готовий уже завтра відвідати підприємство разом з міністром інфраструктури України Владиславом Криклієм. «Завтра ми приїжджаємо до вас, я викликав міністра інфраструктури. Зараз, після нашої зустрічі, ми розповімо йому про це питання. Він повинен приїхати одразу з моделлю вирішення питання», – сказав Зеленський.

Він також звернув увагу на те, що в Полтаві є низка "заморожених" інфраструктурних проєктів, зокрема дорога на в’їзді у місто та басейн. Тож, на його думку, краще обрати кілька довгобудів і сконцентруватися на їхньому завершенні.

У контексті занепокоєння представників сільськогосподарських підприємств, що у разі запуску ринку землі розпочнеться хаос із паями, Зеленський запевнив аграріїв, що до запуску ринку сільгоспземель має бути повністю готовий земельний кадастр.

«Є можливість відкрити ринок землі у жовтні, якщо буде ухвалений закон. Якщо будуть всі реєстри, кадастри, все буде готово і оцифровано, тоді він відкриється. Хаосу ніякого не буде. Якщо не будуть готові всі кадастри, то, значить, мине якийсь час, і вони будуть готові. Ми доведемо до кінця цю реформу», – наголосив Президент, зауваживши, що після ухвалення закону про ринок землі ціна на неї підвищиться.

Водночас Зеленський звернув увагу на те, що розгляд цього закону у другому читанні триває, до документа внесли понад 4 тис. правок, щоб затягнути процес. «Один закон – про ринок землі, про те, щоб українці були власниками своєї землі. Ми розуміємо, кому це невигідно. Якщо за 30 років ніхто не провів цю реформу, отже, це комусь вигідно», – зазначив глава держави.

Як повідомлялося, 5-6 березня Президент Володимир Зеленський перебуває на Полтавщині з робочою поїздкою.

фото: пресслужба Президента