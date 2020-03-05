У «Прозорих офісах» Вінниці встановили антисептики
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов.
«У всіх центрах надання адміністративних послуг встановили для відвідувачів антисептики для рук. Щодня наші «Прозорі офіси» відвідує більше 3,5 тисяч людей. І такі професійні засоби для дезінфекції, які використовуються, зокрема і в медицині, та мають пролонговану дію протягом трьох годин, є надійним способом захистити себе від інфекцій та вірусів, що передаються контактним шляхом», - повідомив Моргунов.
За його словами, окрім того у «Прозорих офісах» упродовж дня проводиться вологе прибирання з дезінфікуючими розчинами.
Адміністратори цих закладів забезпечені індивідуальними антисептиками.
У Вінниці працюють три «Прозорі офіси».
Фото: facebook.com/SAMorgunov