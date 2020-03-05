У «Прозорих офісах» Вінниці встановили антисептики

У Вінниці всі «Прозорі офіси» обладнали антисептиками для персоналу та відвідувачів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов.

«У всіх центрах надання адміністративних послуг встановили для відвідувачів антисептики для рук. Щодня наші «Прозорі офіси» відвідує більше 3,5 тисяч людей. І такі професійні засоби для дезінфекції, які використовуються, зокрема і в медицині, та мають пролонговану дію протягом трьох годин, є надійним способом захистити себе від інфекцій та вірусів, що передаються контактним шляхом», - повідомив Моргунов.

За його словами, окрім того у «Прозорих офісах» упродовж дня проводиться вологе прибирання з дезінфікуючими розчинами.

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Адміністратори цих закладів забезпечені індивідуальними антисептиками.

У Вінниці працюють три «Прозорі офіси».

Фото: facebook.com/SAMorgunov