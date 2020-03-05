Вінниця на місяць забезпечена антибактеріальними засобами та спецзасобами для медиків

Вінниця на місяць забезпечена антибактеріальними засобами та спецзасобами для медиків

Укрінформ
Вінницькі медики на випадок поширення коронавірусу мають місячний запас спецзасобів захисту для медперсоналу, а також антибактеріальних засобів.

Про це у четвер на пресконференції у Вінницькій міській раді з питань профілактики та протидії поширенню коронавірусу повідомила завідувачка кафедри інфекційних хвороб Вінницького національного медуніверситету ім. Пирогова Лариса Мороз.

«У нас є місячний запас спецзасобів захисту для медперсоналу, антибактеріальних засобів. Два бокси, які виділені для осіб з підозрою на коронавірус та в яких такий діагноз підтверджено. Вони обладнані апаратами штучної вентиляції легень, концентраторами кисню», – повідомила Мороз.

За її словами, на цей момент за рівнем готовності до потенційного поширення коронавірусу у межах ресурсів, наявних у країні, Вінниця одна з найкращих.

Як повідомляло агентство, у Вінниці визначено госпітальну базу на випадок поширення коронавірусу на території області - це інфекційне відділення Вінницької міської клінічної лікарні №1 та Вінницька обласна дитяча інфекційна лікарня. Загалом, в області налічується 89 боксованих палат, готових прийняти пацієнтів з підозрою на коронавірус.

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У п’ятницю, 28 лютого, ВІнницька міська рада додатково виділила 800 тис. грн з міського бюджету на додаткові заходи для створення запасу медичних засобів. Ці кошти спрямовані на оснащення міської клінічної лікарні №1, визначеної для розгортання госпітальної бази для надання медичної допомоги особам з підозрою на захворювання новим коронавірусом. Зокрема, будуть придбані безконтактні термометри для вимірювання температури, пульсоксиметри, які, крім вимірювання пульсу, визначають насиченість крові киснем. Також закуплять антибіотики для лікування пацієнтів з важкими респіраторними інфекціями та їх ускладненнями.

Для персоналу інфекційного відділення лікарні, будуть придбані додаткові засоби індивідуального захисту – спеціальні костюми, захисні щитки і рукавички. Частину коштів  направлять на закупівлю дезінфікуючих засобів для обробки приміщень відділення, обладнання та засобів індивідуального захисту персоналу.

Фото: vmr.gov.ua

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