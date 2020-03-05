Вінниця на місяць забезпечена антибактеріальними засобами та спецзасобами для медиків

Вінницькі медики на випадок поширення коронавірусу мають місячний запас спецзасобів захисту для медперсоналу, а також антибактеріальних засобів.

Про це у четвер на пресконференції у Вінницькій міській раді з питань профілактики та протидії поширенню коронавірусу повідомила завідувачка кафедри інфекційних хвороб Вінницького національного медуніверситету ім. Пирогова Лариса Мороз.

«У нас є місячний запас спецзасобів захисту для медперсоналу, антибактеріальних засобів. Два бокси, які виділені для осіб з підозрою на коронавірус та в яких такий діагноз підтверджено. Вони обладнані апаратами штучної вентиляції легень, концентраторами кисню», – повідомила Мороз.

За її словами, на цей момент за рівнем готовності до потенційного поширення коронавірусу у межах ресурсів, наявних у країні, Вінниця одна з найкращих.

Як повідомляло агентство, у Вінниці визначено госпітальну базу на випадок поширення коронавірусу на території області - це інфекційне відділення Вінницької міської клінічної лікарні №1 та Вінницька обласна дитяча інфекційна лікарня. Загалом, в області налічується 89 боксованих палат, готових прийняти пацієнтів з підозрою на коронавірус.

У п’ятницю, 28 лютого, ВІнницька міська рада додатково виділила 800 тис. грн з міського бюджету на додаткові заходи для створення запасу медичних засобів. Ці кошти спрямовані на оснащення міської клінічної лікарні №1, визначеної для розгортання госпітальної бази для надання медичної допомоги особам з підозрою на захворювання новим коронавірусом. Зокрема, будуть придбані безконтактні термометри для вимірювання температури, пульсоксиметри, які, крім вимірювання пульсу, визначають насиченість крові киснем. Також закуплять антибіотики для лікування пацієнтів з важкими респіраторними інфекціями та їх ускладненнями.

Для персоналу інфекційного відділення лікарні, будуть придбані додаткові засоби індивідуального захисту – спеціальні костюми, захисні щитки і рукавички. Частину коштів направлять на закупівлю дезінфікуючих засобів для обробки приміщень відділення, обладнання та засобів індивідуального захисту персоналу.

Фото: vmr.gov.ua