У Чернівцях госпіталізували ще двох осіб з підозрою на коронавірус

Ще двох осіб, які напередодні подорожували Італією, госпіталізували до лікарні Чернівців з підозрою на коронавірус.

Про це на офіційній сторінці у Facebook повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація.

"Ще двох буковинців сьогодні, 5 березня, госпіталізували до інфекційного відділення із підозрою на коронавірус. Напередодні вони подорожували Італією", - йдеться у повідомленні.

Крім того, увечері 4 березня Чернівецька ОДА на своїй офіційній сторінці у Facebook повідомила, що в інфекційному відділенні обласної лікарні госпіталізованими залишаються четверо буковинців. Зразки їхніх аналізів відправили до вірусологічної лабораторії Центру громадського здоров’я для тестування на наявність Сovid-19.

Як повідомлялося, 3 березня в Україні підтвердили перший випадок Covid-2019. Коронавірус виявили у чоловіка з Чернівців, який з дружиною повернувся з Італії. Чернівчанина госпіталізували до інфекційного відділення. Водночас дружина хворого як контактна особа перебувала спочатку під самоізоляцією, за нею встановили медичне спостереження. Однак увечері 3 березня мешканці будинку влаштували пікет, на якому погрожували перекрити дорогу, якщо дружину чернівчанина не ізолюють і не вивезуть до лікарні. Після цього її перевезли до військового госпіталю.