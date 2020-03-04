Коронавірус у Чернівцях: від трешу в соцмережах до пікету під будинком хворого

Як живе місто після офіційного підтвердження у чернівчанина недуги, викликаної коронавірусом Covid-19

Перших хворих із підозрою на цей вірус почали госпіталізовувати у Чернівцях ще минулого тижня. Спочатку жінка, яка повернулася з Італії, сама звернулася по допомогу. Наступного дня до неї приєднався і чоловік, що також відвідував Італію. Кілька днів мешканці Буковини очікували результатів аналізів цих хворих. Але пізно увечері четверга, 27 лютого результати тестів не підтвердили коронавірусу.

Наступного дня до нашого міста навіть приїздив заступник секретаря РНБОУ Олексій Соловйов, який інспектував готовність медиків та лікарень для прийому пацієнтів з підозрою на коронавірус.

А вже в суботу, 29 лютого до лікарні госпіталізували ще одного пацієнта, який подорожував Італією. Такого ажіотажу, як інформація про перші підозри, це повідомлення уже не мало. Проте аналізи саме цього хворого підтвердили у нього коронавірус.

ФЕЙКИ ТА БОРОТЬБА З НИМИ

Після перших повідомлень про підозри на коронавірус Чернівецька ОДА почала проводити щоденні брифінги. На них чиновники розповідали про стан пацієнтів із підозрами на цю недугу, заспокоювали людей, розвінчували міфи і фейки, які час від часу поширювались у соцмережах. А вже після суботнього пацієнта обласна адміністрація не провела жодного брифінгу.

Тільки учора, 3 березня, засобам масової інформації направили анонс про черговий брифінг в ОДА. За пів години до початку місцевого заходу терміновий брифінг провів головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Саме він першим повідомив про підтверджений випадок коронавірусу в Чернівцях.

У Чернівецькій обласній адміністрації лише розповіли про деталі. Зокрема, там похвалили дружину й чоловіка, які подорожували разом Італією, а після повернення в Україну, не маючи ще жодних ознак захворювання, фактично самоізолювалися.

«Люди навіть відмовились від святкування родинного дня народження, куди вони могли піти до своїх родичів. Хоча на той час ще не було ознак хвороби. Але вони діяли за вказівками, які їм надали при перетині кордону», – каже заступниця голови ОДА Наталія Гусак.

Саме через таку дисциплінованість людей – коло осіб, які могли б інфікуватись від хворого на коронавірус, таке мале. За словами чиновників, наразі під підозрою може перебувати дружина хворого, четверо прикордонників і митник з пункту пропуску «Порубне».

Причому, коли хворий чоловік із дружиною перетинали кордон 26 лютого, у них не було жодних ознак захворювання. Перші симптоми з’явились уже в Чернівцях наступного дня після повернення з-за кордону. І чоловік 27 лютого звернувся за телефонною консультацією до сімейного лікаря, а зранку 29 лютого викликав «швидку».

«Ми маємо випадок абсолютно грамотної громадянської позиції осіб, які подорожували Італією. Вони самостійно звернулися за телефонною консультацією спочатку до сімейного лікаря. Пізніше, за його рекомендацією, викликали бригаду швидкої допомоги, повідомивши про те, що повернулися з Італії. Тобто, медики вже їхали на виклик у повному оснащенні», – сказав голова ОДА Сергій Осачук.

Натомість голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький повідомив журналістам у кулуарах трохи іншу інформацію.

«У місті Чернівці хворий, який 29 числа (лютого) з Італії прилетів до Румунії, а в Румунії сів на свою машину і повертався додому в Україну, на кордоні України був зупинений санітарним контролем. У нього була підвищена температура, сухий кашель. Тому він відразу був відправлений у домашню ізоляцію під контроль сімейного лікаря. За словами хворого, він ні з ким не контактував, і його стан був задовільний. Після того, 1 числа, коли йому стало трошки гірше, його госпіталізували: сімейний лікар направив до нього спеціалізовану машину, яка його доправила до інфекційного відділення, де спочатку були проведені тести на один, другий грип, і вони були негативні. Після того був зроблений тест на коронавірус у референс-лабораторії в місті Києві, і та лабораторія підтвердила випадок коронавірусу», – зазначив Радуцький.

РЕАКЦІЯ СОЦМЕРЕЖ

Одразу після повідомлень про перший випадок коронавірусу в Чернівцях соцмережі «вибухнули» великою кількістю фотожаб і мемів, у яких висміювали не стільки саму інформацію про наявність хвороби, як можливу реакцію людей і чиновників на цю подію.

Зокрема, чернівецький письменник Андрій Тужиков на своїй сторінці у Facebook згадав про «туристичну привабливість» Чернівців у контексті виявлення коронавірусу.

«Український Відень», «Маленький Париж», «Буковинська Прага». Говорять, що місто стоїть на півдорозі між Італією та Новими Санжарами. Тут тротуари дезінфікують букетами троянд, а лікарень було більше, ніж пекарень. Чекаємо в гості», – написав він.

Також у соцмережах «гуляє» картинка із заставки відомого серіалу «Чорнобиль», де змінене закінчення і назва читається як «Черновци».

Популярною стала і картинка з героями мультфільму про Вінні-Пуха, які стоять на острові й відштовхують пліт зі свинкою П’ятачком. У ролі свинки виступають Чернівці, а в ролі інших героїв – сусідні з Буковиною обласні центри.

А відома місцева група у Facebook Chernivtsigram опублікувала покрокову інструкцію – що робити, якщо ви захворіли коронавірусом у Чернівцях. На ній зображена людина, якій радять хреститися.

КРОКИ ВЛАДИ

Сьогодні вранці, коли добирався на роботу, помітив, що практично всі тролейбуси настільки чисті, що такими їх не бачили чернівчани за останні 15 років. Принаймні, зовні. Інформацію про дезінфекцію та миття салонів і корпусів тролейбусів у міськраді поширювали ще минулого тижня, але справжнє миття громадського транспорту почалося лише вчора.

Крім того, як повідомив кореспондентові Укрінформу в.о. начальника Чернівецького тролейбусного управління Михайло Олексюк, кондуктори та водії носять захисні маски, а пасажирські салони обробляють спеціальним розчином.

«Ми вже мили пасажирські салони раніше. У зв’язку з тим, що не було нагальної потреби, на кілька днів припинили цю процедуру. Проте сьогодні відновили. Тролейбус миють і дезінфікують одразу, як він заїжджає у депо. Для цього використовують засіб «Клінідез» – 1 таблетка на 8-10 літрів води. Після промивання салону тролейбус 1,5-2 години повинен постояти, після чого зранку він може знову виїжджати на лінію», – повідомив Михайло Олексюк.

Власниця одного з перевізників Павліна Храпчинська розповіла, що водії маршруток так само вдягатимуть маски.

«Також нас зберуть у департаменті ЖКГ та проводитимуть інструктаж стосовно того, як потрібно себе поводити водіям маршруток і яким розчином мити салони автобусів», – сказала Храпчинська.

Крім того, міський голова Чернівців повідомив на брифінгу, що на найбільшому в регіоні Калинівському ринку проводитимуть окрему інформаційну кампанію щодо коронавірусу і його профілактики.

«На Калинівському ринку працює три медичні пункти. Туди можна звертатися за допомогою і, зокрема, вимірювати температуру», – зазначив мер.

Окрім посилення дезінфекції у громадському транспорті та на підприємствах, місцева влада рекомендувала вчителям і вихователям не допускати до навчання дітей, які мають ознаки ГРВІ. Про це під час брифінгу розповів Чернівецький міський голова Олексій Каспрук.

«Ми посилюємо дезінфекцію у навчальних та виховних закладах міста. Завтра, 4 березня, в усіх школах проведуть урок з безпеки життєдіяльності, під час якого класні керівники розкажуть школярам про те, що таке коронавірус та що треба робити, аби не заразитися. Є прохання до батьків, і відповідні інструкції мають отримати вчителі, щоб не допускали до шкіл і садочків дітей з ознаками ГРВІ», – сказав Каспрук.

Також мер радить чернівчанам у цей період утриматися від масових заходів, а при найменших ознаках захворювання залишатися вдома і не йти на роботу.

СУСІДСЬКИЙ БУНТ

Після повідомлення про те, що дружина хворого на коронавірус чоловіка самоізолювалася у власній квартирі, налякані сусіди увечері того ж дня зібралися біля будинку, де проживає сім’я пацієнта. Звідки вони дізналися персональну інформацію про хворого, ще будуть розбиратись чиновники та медики. Але люди вимагали ізолювати жінку, в якої немає жодних проявів хвороби, і відправити її до лікарні. І вже там тримати в обсервації. Крім того, вони вимагали дезінфікувати їхній під’їзд протягом наступних 28 днів.

На зустріч з обуреними людьми прийшов мер Олексій Каспрук, медики і співробітники поліції, які намагалися заспокоїти містян. Проте люди погрожували перекрити дороги і вдатися до радикальніших дій, якщо до 6 години ранку жінку не ізолюють.

Зрештою, медики поговорили з жінкою, і вона погодилася поїхати на обсервацію. Її також обстежать на наявність коронавірусу.

Під час брифінгу 4 березня голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук повідомив, що дружину хворого на коронавірус чернівчанина ізолювали до військового госпіталю.

«Жінка не хвора, вона почувається добре. Її ізолювали до військового шпиталю через тиск, що спричинили мешканці будинку, у якому проживає родина. Там вона перебуватиме під наглядом медиків», – сказав Осачук.

Міський голова Чернівців Олексій Каспрук закликав містян до спокою і толерантного ставлення одне до одного.

«Вчора дружину чернівчанина, у якого діагностували коронавірус, виводили з дому, як злочинницю: поліція, капюшон, машина, під руки. Дехто в соцмережах закликає оточити будинок дротом. Ніяких гетто в Чернівцях не буде. Заспокойтеся, люди! Будьте толерантні, адже на місці цих людей могли бути ви», – підкреслив Каспрук.

Тим часом, за останніми повідомленнями, чернівчанин, у якого діагностували коронавірус, уже почувається краще.

"На ранок чоловік мав температуру 36,7 градуса і незначний кашель. У нього нормальний апетит. Спостерігаємо позитивну динаміку", – наголосила завідувачка інфекційного відділення обласної клінічної лікарні Валентина Миндреску.

P.S. Ажіотаж довкола інформації про перший випадок захворювання на коронавірус у Чернівцях потроху вщухає. Ні вчора, ні сьогодні масового скуповування круп і консервів у магазинах, як і суттєвого збільшення черг у супермаркетах, не спостерігається. Медичних масок в аптеках, як не було ще з лютого, так немає й зараз. Але медики заспокоюють, що для здорових людей маски не потрібні. А хворі їх можуть отримати в лікарнях, які повністю забезпечені масками. Поодиноких людей у масках все ж можна зустріти на вулицях міста, а в громадському транспорті стало набагато вільніше. Більше людей почали ходити містом пішки. А від цього ж тільки здоровіші будуть.

P.P.S. Між тим, у Чернівцях до інфекційного відділення обласної лікарні госпіталізували ще трьох осіб із ознаками ГРВІ та історією подорожей країнами, в яких зафіксовані випадки коронавірусу. Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу розповіла заступник голови ОДА Наталія Гусак.

"Троє осіб звернулися до своїх сімейних лікарів із симптомами ГРВІ. Оскільки у них є історія подорожей країнами, де зафіксовані випадки коронавірусу та певні ознаки хвороби, їх відправили до інфекційного відділення обласної лікарні. Наразі людей оглядають інфекціоністи", – сказала Гусак.

Віталій Олійник, Чернівці